ۋ ە ف ا كونفەرەنسيالار ليگاسىنىڭ فينالى قازاقستاندا ءوتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى وداعى (ۋ ە ف ا) قازاقستاننان 2028 جانە 2029-جىلدارى كونفەرەنسيالار ليگاسىنىڭ فينالىن وتكىزۋگە قىزىعۋشىلىق بىلدىرگەن ءوتىنىمدى قابىلداعانىن راستادى.
- ۋ ە ف ا 2028 جانە 2029-جىلدارى چەمپيوندار ليگاسى، ەۋروپا ليگاسى، كونفەرەنسيالار ليگاسى جانە ايەلدەر چەمپيوندار ليگاسىنىڭ فينالدارىن وتكىزۋگە قىزىعۋشىلىق بىلدىرگەن 15 ۇلتتىق قاۋىمداستىقتان ءوتىنىم تۇسكەنىن راستايدى. بۇل وتىنىمدەر مىندەتتى سيپاتقا يە ەمەس، ال تولىق ۇسىنىستار ءوتىنىم قۇجاتتارىمەن بىرگە 2026-جىلدىڭ 10-ماۋسىمىنا دەيىن تاپسىرىلۋى ءتيىس، - دەپ ءتۇسىندىردى ۇيىمنان.
ۋ ە ف ا اتقارۋ كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، سەگىز فينالدىڭ وتەتىن جەرى 2026-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە انىقتالادى.
- 2028 جانە 2029-جىلدارداعى كلۋبتىق تۋرنيرلەر فينالدارىن وتكىزۋگە ءوتىنىم بەرۋ ءراسىمى 11 شىلدەدە باستالدى. ۇلتتىق قاۋىمداستىقتار 2025-جىلدىڭ 22-قازانىنا دەيىن قىزىعۋشىلىعىن ءبىلدىرۋى قاجەت بولدى، - دەپ تولىقتىردى ۇيىم.
قىزىعۋشىلىق بىلدىرگەن ەلدەر ءتىزىمى:
ۋ ە ف ا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ فينالى
2028-جىل
گەرمانيا: ميۋنحەن، «ارەنا ميۋنحەن»
2029-جىل
انگليا: لوندون، «ۋەمبلي» ستاديونى
يسپانيا: بارسەلونا، «كامپ نوۋ»
ۋ ە ف ا ەۋروپا ليگاسىنىڭ فينالى
2028-جىل
فرانسيا: ليون-دەسەن، «پارك وليمپيك ليون» نەمەسە پاريج، «پارك دە پرەنس» (قالا مەن ستاديون ءوتىنىم بەرگەن كەزدە ناقتى انىقتالادى)
يتاليا: تۋرين، «يۋۆەنتۋس ستەديۋم»
رۋمىنيا: بۋحارەست، «ارەنا ناتسيونالە»
سەربيا: بەلگراد، «ناتسيونالنىي»
2029-جىل
فرانسيا: ليون-دەسەن، «پارك وليمپيك ليون» نەمەسە پاريج، «پارك دە پرەنس»
يتاليا: تۋرين، «يۋۆەنتۋس ستەديۋم»
رۋمىنيا: بۋحارەست، «ارەنا ناتسيونالە»
سەربيا: بەلگراد، «ناتسيونالنىي»
تۇركيا: انكارا، «انكارا وندوكۋز مايىس»
ۋ ە ف ا كونفەرەنسيالار ليگاسىنىڭ فينالى
2028-جىل
فرانسيا: ليلل، «پەر مورۋا»
ۆەنگريا: بۋداپەشت، «پۋشكاش ارەنا»
يتاليا: تۋرين، «يۋۆەنتۋس ستەديۋم»
قازاقستان: استانا، «استانا ارەنا» نەمەسە الماتى، «الماتى ارەنا» (قالا مەن ستاديون ءوتىنىم كەزىندە ناقتىلانادى)
پولشا: گدانسك، «ارەنا گدانسك»
2029-جىل
فينليانديا: حەلسينكي، «وليمپياستاديون»
فرانسيا: ليلل، «پەر مورۋا»
ۆەنگريا: بۋداپەشت، «پۋشكاش ارەنا»
يتاليا: تۋرين، «يۋۆەنتۋس ستەديۋم»
قازاقستان: استانا، «استانا ارەنا» نەمەسە الماتى، «الماتى ارەنا»
پولشا: گدانسك، «ارەنا گدانسك»
ايەلدەر اراسىنداعى ۋ ە ف ا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ فينالى
2028-جىل
فرانسيا: ليون-دەسەن، «پارك وليمپيك ليون»
يسپانيا: بيلباو، «سان- مامەس»
شۆەيتساريا: بازەل، «سانكت- ياكوب پارك»
تۇركيا: ستامبۋل، «الي سامي يەن»
2029-جىل
فرانسيا: ليون- دەسەن، «پارك وليمپيك ليون»
يرلانديا: دۋبلين، «دۋبلين ارەنا»
شۆەيتساريا: بازەل، «سانكت-ياكوب پارك»
ۋەلس: كارديفف، «ناتسيونالنىي ستاديون ۋەلسا»
بۇعان دەيىن ەۋروپالىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارى وداعى الەم جانە ەۋروپا چەمپيوناتتارىنا ىرىكتەۋ ءتارتىبىن وزگەرتۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جازعانبىز.