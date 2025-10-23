ەڭ بويشاڭ سارباز تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرىندە قىزمەت ەتەدى
اقتاۋ. KAZINFORM - «باتىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنىڭ تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرى بريگاداسىندا قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى تاريحىنداعى ەڭ بويى ۇزىن سارباز - الىشەر نازىمبەك اسكەري بورىشىن وتەپ جاتىر. ونىڭ بويى - 2 مەتر 9 سانتيمەتر.
الىشەر اقمولا وبلىسى، جارقايىڭ اۋدانى، دالاباي اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. وتباسىنداعى التى بالانىڭ ءبىرى. ونىڭ بويىنىڭ ۇزىندىعى ناعاشى اتاسىنان دارىعان كورىنەدى. الىشەر بالا كەزىنەن-اق قاتارلاستارىنان ەرەكشەلەنىپ، مەكتەپتە دە، كوللەدجدە دە كوزگە ءتۇسىپ جۇرگەن. ەندى مىنە، اسكەر قاتارىندا ءدا وزىنىڭ دارالىعىن بايقاتىپ ءجۇر.
اسكەرگە دەيىن ول كوكشەتاۋ جوعارى كوپسالالى ازاماتتىق قورعانىس كوللەدجىن «ءورت قاۋىپسىزدىگى» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. جاستايىنان سپورتپەن اينالىسىپ، ۆولەيبول مەن كيكبوكستان رەسپۋبليكالىق جارىستاردا كوللەدج نامىسىن قورعاعان. وسى سايىستاردا ول تەك كۇش-قۋات دايىندىقتى عانا ەمەس، تاباندىلىعىن دا دالەلدەي ءبىلدى.
ساربازدىڭ ايتۋىنشا، اسكەرگە بارۋ سانالى ءارى، كوپتەن كۇتكەن شەشىمى بولعان.
- بالا كۇنىمنەن تەڭىز جاياۋ اسكەرىنە بارۋدى ارماندادىم. مۇندا ىرىكتەۋ قاتال ەكەنىن بىلەتىنمىن، ءبىراق سپورتپەن شۇعىلدانعانىمنىڭ ارقاسىندا وزىمە سەنىمدى بولدىم. قىزمەتتەن كەيىن اسكەري ۋچيليشەگە ءتۇسىپ، وفيتسەر بولعىم كەلەدى. سونداي-اق، قۇرمەت قاراۋىل روتاسىنا تۇسسەم دەگەن دە ءۇمىتىم بار. بويىم ۇزىن بولعان سوڭ، الار دەگەن ويدامىن، - دەيدى الىشەر.
تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرىندە ەلىمىزدىڭ ەڭ شىدامدى، ەڭ مىقتى جىگىتتەرى قىزمەت ەتەدى. بۇل بولىمدە بۇعان دەيىن دە دەنيس باليۋك (بويى 2 م 8 س م) پەن ازات مۇحامەدجانوۆ (2 م 4 س م) سەكىلدى بويشاڭ ساربازدار بولعان. ەندى جاڭا رەكورد الىشەر نازىمبەككە تيەسىلى. ول - قازاقستان قارۋلى كۇشتەرى تاريحىنداعى بويى ەڭ ۇزىن سارباز اتانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن، ساربازداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قورعانىس مينيسترلىگى ۆيدەواناليتيكا جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
اياگوز ءىزباساروۆا