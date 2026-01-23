ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:59, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۇ ب: ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بولماسا اقشا-كرەديت ساياساتى قاتاڭداتىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك اقشا-كرەديت ساياساتى باعىتىن وزگەرىسسىز قالدىرادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.

    Национальный банк Казахстана Қазақстан Ұлттық банкі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    - ۇلتتىق بانك اقشا-كرەديت ساياساتى باعىتىن وزگەرىسسىز قالدىرادى. بۇل ءبىزدىڭ ينفلياتسيالىق قىسىمدى باسەڭدەتۋگە، باعانىڭ تۇراقتى تۇردە باياۋلاۋىنا جانە جاڭا ينۆەستيتسيالىق تسيكل قالىپتاستىرۋعا قوسقان ۇلەسىمىز دەپ قابىلداۋعا بولادى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ينفلياتسيامەن كۇرەس جولىندا ناقتى ناتيجەگە جەتۋ ءۇشىن بازالىق مولشەرلەمە قازىرگى دەڭگەيدە قالادى. ەگەر ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە ورنىقتى مۇمكىندىك بولماسا، اقشا-كرەديت ساياساتىن قاتاڭداتۋ ءتاسىلى قولدانىلۋى مۇمكىن.

    - ۇلتتىق بانك ينفلياتسيانى تۇراقتى تومەندەتۋ ءۇشىن اقشا-كرەديت جانە ماكروپرۋدەنتسيالىق ساياسات قۇرالدارىنىڭ بارلىعىن پايدالانادى. 2026-جىلعى باسىم باعىت - ينفلياتسيانى بولجامدى دياپازون شەگىندە ۇستاپ، ونى تۇراقتى دەڭگەيگە جەتكىزۋ. ورتامەرزىمدى پەرسپەكتيۆاداعى ماقساتىمىز وزگەرىسسىز، ول ينفلياتسيانى نىسانالى دەڭگەي - 5 پايىزعا قايتارۋ. اقشا-كرەديت شارتتارىن سوعان سايكەس بەيىمدەيمىز، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق %18 دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
