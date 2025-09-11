ەڭ پايدالى نان ءتۇرى انىقتالدى
ەڭ پايدالى ءارى قۇنارلى نان تۇرلەرى تۇتاس داننەن جاسالادى. ولار كادىمگى اق نانعا قاراعاندا دارۋمەندەرگە، مينەرالدارعا جانە جاسۇنىققا باي كەلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
وسكىن داننەن دايىندالعان نان
ءبىر ءتىلىم مۇنداي ناننان 71 ككال، 5 گ اقۋىز، 12,9 گ كومىرسۋ جانە 2 گ جاسۇنىق الاسىز. بۇل نان اعزاعا تەمىر مەن مىستىڭ جاقسى سىڭۋىنە ىقپال ەتەدى، كراحمالى از بولادى ءارى گليۋتەنگە ءتوزىمسىز ادامدارعا جەڭىل تيەدى.
اشىتقى نەگىزىندەگى نان
اشىتۋ پروتسەسىنىڭ ارقاسىندا مۇندا FODMAP (فەرمەنتتەلەتىن وليگوساحاريدتەر، ديساحاريدتەر، مونوساحاريدتەر مەن پوليولدار)، گليۋتەن مەن فيتين قىشقىلىنىڭ مولشەرى ازايادى. اشىتىلعان ءبىر ءتىلىم تۇتاس ءداندى نان قۇرامىندا 120 ككال، 4 گ اقۋىز، 3 گ ماي، 20 گ كومىرسۋ جانە 2 گ جاسۇنىق بار.
100% تۇتاس بيداي نانى
ءبىر تىلىمنەن 80 ككال، 4 گ اقۋىز، 1,1 گ ماي، 13,7 گ كومىرسۋ جانە 1,9 گ جاسۇنىق الۋعا بولادى.
سۇلى نانى
ءبىر زەرتتەۋدە عالىمدار سۇلى نانىنىڭ (بەتا- گليۋكانمەن بايىتىلعان) قانداعى قانت دەڭگەيىن از كوتەرەتىنىن جانە ونى جەگەننەن كەيىن ينسۋليننىڭ تومەن دەڭگەيدە بولىنەتىنىن انىقتاعان. بۇل اسەر تۇتاس ءداندى بيداي نانىنا قاراعاندا پايدالىراق بولدى.
زىعىر نانى
بۇل نان قورەكتىك زاتتارعا باي: جاسۇنىق، اقۋىز جانە الفا- لينولەن قىشقىلى (ا ل ق) بار. الفا- لينولەن قىشقىلى قان قىسىمىن تومەندەتىپ، جۇرەك ساۋلىعىن جاقسارتادى. ءبىر زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، زىعىر نانىن اپتاسىنا ءۇش رەت جەۋ جالپى حولەستەريندى %7 عا، ال «جامان» حولەستەريندى %9 عا تومەندەتكەن.
100% وسكىن قارا بيداي نانى
بۇل نان، ادەتتە، دارۋمەندەر مەن جاسۇنىققا باي بولادى، اسىرەسە ۆ دارۋمەندەرى كوبىرەك. عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ ءبىرى قارا بيداي نانىن كەشكى ۋاقىتتا جەۋ اق نانعا قاراعاندا پايدالى ەكەنىن كورسەتتى. ارتىقشىلىقتارىنىڭ ىشىندە: قانداعى قانتتىڭ تومەندەۋى، ينسۋلينگە رەاكسيانىڭ ازايۋى، GLP-1 جانە PYY پەپتيدتەرىنىڭ جوعارى دەڭگەيى، كەلەسى كۇنى تاڭەرتەڭ ىشەكتەگى اشۋ پروتسەسىنىڭ كۇشەيۋى جانە قاندا قىسقا تىزبەكتى ماي قىشقىلدارىنىڭ (SCFA) جوعارى بولۋى بار.
گليۋتەنسىز نان
ادەتتە ول جۇگەرى، مانيوكا، كارتوپ، تاپيوكا جانە كۇرىش كراحمالىنان جاسالادى. مۇنداي ناندى ساتىپ الاردا قوسپاسى از جانە تۇتاس داننەن جاسالعان ءتۇرىن تاڭداعان ءجون.