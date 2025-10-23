«ەڭ ارزان تاماق پەن ەڭ ارزان كيىم». رەسپۋبليكا كۇنىندە حالىققا 70 پايىز جەڭىلدىك جاسالادى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ىشكى نارىقتى قولداۋعا جانە حالىق ءۇشىن تاۋارلاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان كەڭ اۋقىمدى «Republic Day» اكسياسىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، 24-27-قازان ارالىعىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە ءىرى جەڭىلدىكتەر ۇيىمداستىرىلىپ، قازاقستاندىقتار تۇرمىستىق جانە باسقا دا كەڭ سۇرانىسقا يە تاۋارلاردى 10 پايىز دان 70 پايىزعا دەيىنگى جەڭىلدىكپەن ساتىپ الا الادى. اكسياعا ەلدە 220 دان استام ساۋدا-ويىن- ساۋىق ورتالىقتارى، ساۋدا ۇيلەرى، سۋپەرماركەتتەر، ءىرى دۇكەن جەلىلەرى مەن ونلاين-ماركەتپلەيستەر سياقتى ساۋدا نىسانى قاتىسۋدا.
استانادا اكسياعا MEGA Silk Way، «حان شاتىر»، «Abu Dhabi Plaza»، «سارىارقا»، «Koktal» ساۋدا ورتالىقتارى، «ساۋران» ساۋدا ءۇيى جانە Magnum ،Small، انۆار سۋپەرماركەتتەرى قاتىسۋدا.
الماتىدا جەڭىلدىكتەردى «Forum» ،«Mega Alma-Ata» ،«Mega Park» ،Mart جانە Mart Village ،«Maxima» ،«Aport Mall East» ،«MOSKVA metropolitan» ،«Grand Park» ، «Asia Park» جانە «Sputnik» سياقتى تانىمال ساۋدا ورتالىقتارىنان تابۋعا بولادى.
شىمكەنت قالاسىندا «Mega Planet» ،«Hyper House»، «فيركان سيتي»، «Shymkent Plaza»، «Shymkent City Mall» ،«RAHIMA PLAZA» ،«Dur Plaza»، «بەكجان»، «Diamond Plaza» ، «Royal Plaza» جانە «بايان سۇلۋ» ساۋدا ۇيلەرى جەڭىلدىكتەر ۇسىنادى.
اقمولا وبلىسىندا اكسيا «تۋم»، «ريو»، «اربات» ساۋدا ۇيلەرىندە وتۋدە.
اقتوبە وبلىسىندا - «اليا»، «مير»، «Keruen City» ،«Aqtobe Mall» ،«City Shopping Centre»، «مەگا شىعىس» جانە «نۋرداۋلەت» ورتالىقتارىندا.
الماتى وبلىسىندا - «سيتي پليۋس» ساۋدا ورتالىعى، «ماگنۋم»، «بيگ ماركەت»، «چيلسون»، «تاڭ-شولپان» سۋپەرماركەتتەرى مەن «يارلين» دۇكەنى.
اتىراۋ وبلىسىندا - «ناسيحا»، «تاماشا»، «اتىراۋ»، «Baizaar»، «باقداۋلەت»، «مۇراگەر» ساۋدا ۇيلەرى، «ynfinity Mall» ورتالىعى جانە Sulpak، Technodom، «مەچتا» دۇكەندەرى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - «ۆولنا»، «كولوس»، «سامال»، «كەرۋەن» سۋپەرماركەتتەرى، «تنپ»، «فاراون»، «يمپەراتور»، «گوستينىي دۆور»، «تەحنودوم» ساۋدا ورتالىقتارى.
جامبىل وبلىسىندا - «الاتاۋ» (تسۋم)، «Grand Bazar»، «Mart»، «دوس-نار»، «ديانا»، «دامدەس»، «Mart-Magnat» ساۋدا ورتالىقتارى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا - «City Center»، «اتريۋم»، «Alem Plaza»، «ورال»، «ازيزا»، «موسكوۆسكي»، «گالاكتيكا»، «Asia Mall»، «جاڭگىر-حان»، «كۆانت»، سونداي-اق Sulpak، «تەحنودوم»، «مەچتا» دۇكەندەرى.
قاراعاندى وبلىسىندا - «ابزال»، «تاير»، «ۋماي»، «Global City» ،«City Mall»، «بۋم»، «كاسكاد»، «پروسپەكت»، «گراند ستور»، «12 اي» جانە باسقا دا ساۋدا نىساندارى.
قوستاناي وبلىسىندا - «سۋم»، «Mart»، «ەمشان»، «استىكجان»، «Kostanay Plaza»، «سولنەچنىي»، «اپەلسين» جانە «بۋم».
قىزىلوردا وبلىسىندا - «Aray City Mall»، «جىبەك جولى»، «جاينا»، «وتىرار»، «BaiuzaqPlaza»، «اجار سيتي»، Magnum Small Skif، «ەۆريكا»، Sulpak ،Technodom جانە باسقا دا دۇكەندەر.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - «اقتاۋ»، «AK KALA Mall»، «بايتەرەك»، «Shum»، «ماڭعىستاۋ» ت ر ك مەن Saya Park.
پاۆلودار وبلىسىندا - «ارتۋر»، «كۆازار»، «تۇلپار»، «ميراس»، «اتريۋم»، «City Centre» ،«Batyr Mall»، «ستارىي گورود»، «ارمان» ، «بايانمولل» ، «AsiaMall» ، «گۋلليۆەر» جانە باسقا دا ورتالىقتار.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - «City Mall» ،«Rakhmet»، «سوكول»، «ايسبەرگ»، «پيراميدا»، «ايمەر»، «سەمەينىي»، «سولتۇستىك» سۋپەرماركەتتەرى.
تۇركىستان وبلىسىندا - «Turan Mall» ،«Khanshaiym Plaza» جانە «كەرۋەن ساراي».
اباي وبلىسىندا - «Park City»، «ارعىماق»، «اركادا»، «مەرەكە»، «اقشىڭ»، «قازىنا» ساۋدا ورتالىقتارى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا - «ساماز»، «اكسەنت»، «سامادي» سۋپەرماركەتتەرى مەن «مەچتا»، «گارمونيا»، «سىمبات» دۇكەندەرى.
جەتىسۋ وبلىسىندا - «داۋلەت»، «ەۆرازيا»، «شاعان» ساۋدا ورتالىقتارى جانە Sulpak دۇكەنى.
جەڭىلدىكتەر نەگىزىنەن تۇتىنۋشىلىق جانە تۇرمىستىق تاۋارلارعا: كيىم، اياق كيىم، ەلەكترونيكا، تۇرمىستىق تەحنيكا، ۇيگە ارنالعان زاتتار مەن كۇندەلىكتى سۇرانىسقا يە باسقا دا ونىمدەرگە بەرىلەدى. اكسيا وفلاين جانە ونلاين ساۋدا نۇكتەلەرىن دە قامتيدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
ونلاين فورماتتا دا ءبىرقاتار تانىمال پلاتفورما قوسىلدى: Wildberries-تە جەڭىلدىكتەر 90 پايىزعا دەيىن، Fortemarket تە FMFEST پروموكودى ارقىلى 10000 تەڭگەلىك بونۋس، Kaspi ماگازين ءتۇرلى تاۋارلار ساناتىنا 58 پايىز دەيىن جەڭىلدىك ۇسىنادى.