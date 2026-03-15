ەڭ العاشقى داۋىس بەرۋشى - جاپونيادا وقيتىن ستۋدەنت جىبەك ايدىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى رەفەرەندۋمدا وزدەرىنىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ جاپونيادا جۇزەگە اسىردى. بۇل تۋرالى ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ توكيو قالاسىندا وتكەن رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتى «نيحون» ۋنيۆەرستيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى جىبەك ايدىن بولدى.
- قاراستىرىلىپ وتىرعان ماسەلە ەلىمىزدىڭ الداعى دامۋ باعىتى ءۇشىن ماڭىزدى. رەفەرەندۋم وتكىزۋ اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتىپ، قوعام پىكىرىن جان-جاقتى ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مەملەكەت ءاربىر ازاماتتىڭ ءوز تاڭداۋىن جاساۋىنا قاجەتتى جاعداي جاساپ وتىر، ال ءبىز ءۇشىن بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىم تانىتۋ - ماڭىزدى مىندەت، - دەپ اتاپ ءوتتى ج. ايدىن.
ول سونداي-اق شەتەلدە تۇراتىن وتانداستارىمىز قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ قولداۋىمەن رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل - ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى جاۋاپتى شەشىم قابىلداۋعا بەرىلگەن ورتاق مۇمكىندىك. قابىلداناتىن شەشىم قازاقستاننىڭ ورنىقتى ءارى سەرپىندى دامۋىنا وڭ ىقپال ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ تۇيىندەدى داۋىس بەرۋشى.
سونداي-اق سەۋل قالاسىنداعى ۋچاسكەدە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ ازيا ورمان ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ (AFoCO) قىزمەتكەرى قازاقستان ازاماتى ەرنار سارسەنبايەۆ داۋىس بەردى.
ول شەتەلدە جۇرگەن ازاماتتار ءۇشىن وسىنداي ماڭىزدى ساياسي پروتسەسكە قاتىسۋ مۇمكىندىگى جاسالعانىن جوعارى باعالاپ، رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ ءاربىر ازاماتتىڭ ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىگىنىڭ كورىنىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنداي ماڭىزدى ۇلتتىق ماسەلەلەر بويىنشا ءوز پىكىرىڭدى ءبىلدىرۋ - ءار ازاماتتىڭ پارىزى. رەفەرەندۋم ەلىمىزدىڭ دامۋى مەن بولاشاعىنا قاتىستى ماڭىزدى شەشىم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.