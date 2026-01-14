ە ا ە و-نىڭ اۋماعىنان اكەتىلەتىن تاۋارلاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋ تەتىگى ايقىندالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتىلەتىن تاۋارلاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋدىڭ ۇيلەستىرىلگەن جۇيەسى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭىن قابىلدادى.
زاڭ جوباسى ماسكەۋدە 2023 -جىلعى 4-جەلتوقساندا جاسالعان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتىلەتىن تاۋارلاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋدىڭ ۇيلەستىرىلگەن جۇيەسى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋعا باعىتتالعان.
- كەلىسىم تاۋارلاردى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتۋ كەزىندە ولاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋ، كۋالاندىرۋ جانە راستاۋ تاسىلدەرىنە قۇقىقتىق نەگىزدى قامتاماسىز ەتەدى. وسى قۇجات ە ا ە و-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنان تاۋارلاردى، ونىڭ ىشىندە قازاقستان اۋماعىنان شىعارىلاتىن تاۋارلاردى اكەتۋگە تىيىم سالۋلار مەن شەكتەۋلەر بەلگىلەنگەن زاتتاردى شىعارۋ كەزىندە تاريفتىك جانە تاريفتىك ەمەس رەتتەۋ شارالارىنىڭ قولدانىلۋىن باقىلاۋ ءۇشىن ءتيىستى مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە- ءمينيسترى ايدار ابىلدابەكوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىمدە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا بەلگىلەيتىن ارنايى قاعيداتقا سايكەس، ە ا ە و-نىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتىلەتىن تاۋارلاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋ ەسكەرىلگەن.
قۇجات اياسىندا ە ا ە و-عا مۇشە مەملەكەتتەر، ونىڭ ىشىندە قازاقستان بەلگىلەنگەن تاريفتىك ەمەس رەتتەۋدىڭ ءبىرجاقتى شارالاردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.