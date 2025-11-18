تۇركىستان وبلىسىنداعى ءورت: امان قالعانداردىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانى العاباس اۋىلىنداعى ورتتەن كەيىن مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە ءۇش ادام - ەكى ەرەسەك جانە ءبىر بالا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو اقپاراتىنا سايكەس، قازىر بارلىعى رەانيماتسيا بولىمىندە جاتىر، جاعدايلارى اۋىر، ءبىراق تۇراقتى.
- 18-قاراشادا جەتىساي اۋدانىندا بولعان ورتكە بايلانىستى ءوڭىردىڭ مەديتسينالىق قىزمەتى زارداپ شەككەندەرگە جەدەل تۇردە كومەك كورسەتۋدى باستادى. مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە ءۇش ادام - ەكى ەرەسەك جانە ءبىر بالا جەتكىزىلدى. بارلىعى رەانيماتسيا بولىمىندە جاتىر، جاعدايلارى اۋىر، ءبىراق تۇراقتى. ناۋقاستارعا ينتەنسيۆتى تەراپيانىڭ تولىق كەشەنى جۇرگىزىلۋدە، ولاردىڭ جاعدايى سالالىق مامانداردىڭ تولىق باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار باسقارما جەدەل مەديتسينا جەلىسى بويىنشا كۇشەيتىلگەن جۇمىس ءتارتىبى ەنگىزىلگەنىن ءمالىم ەتتى.
- وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرىنەن قوسىمشا ماماندار تارتىلىپ، قاجەتتى ءدارى-دارمەكپەن جانە پسيحولوگيالىق قولداۋمەن قامتاماسىز ەتىلدى. جاعداي تۇركىستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان.
ەسكە سالساق، تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى. ونىڭ 9 ى بالا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتىپ، ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.
ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا ءورت شىققان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعانىن حابارلادى.
سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا تۇركىستان وبلىسىنداعى ورتكە بايلانىستى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.
بۇدان بولەك «ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.