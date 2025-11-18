ق ز
    11:53, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىنداعى ءورت: امان قالعانداردىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانى العاباس اۋىلىنداعى ورتتەن كەيىن مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە ءۇش ادام - ەكى ەرەسەك جانە ءبىر بالا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    хоспис
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

    ۆەدومستۆو اقپاراتىنا سايكەس، قازىر بارلىعى رەانيماتسيا بولىمىندە جاتىر، جاعدايلارى اۋىر، ءبىراق تۇراقتى.

    - 18-قاراشادا جەتىساي اۋدانىندا بولعان ورتكە بايلانىستى ءوڭىردىڭ مەديتسينالىق قىزمەتى زارداپ شەككەندەرگە جەدەل تۇردە كومەك كورسەتۋدى باستادى. مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە ءۇش ادام - ەكى ەرەسەك جانە ءبىر بالا جەتكىزىلدى. بارلىعى رەانيماتسيا بولىمىندە جاتىر، جاعدايلارى اۋىر، ءبىراق تۇراقتى. ناۋقاستارعا ينتەنسيۆتى تەراپيانىڭ تولىق كەشەنى جۇرگىزىلۋدە، ولاردىڭ جاعدايى سالالىق مامانداردىڭ تولىق باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار باسقارما جەدەل مەديتسينا جەلىسى بويىنشا كۇشەيتىلگەن جۇمىس ءتارتىبى ەنگىزىلگەنىن ءمالىم ەتتى.

    - وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرىنەن قوسىمشا ماماندار تارتىلىپ، قاجەتتى ءدارى-دارمەكپەن جانە پسيحولوگيالىق قولداۋمەن قامتاماسىز ەتىلدى. جاعداي تۇركىستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان.

    ەسكە سالساق، تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنىڭ العاباس اۋىلىندا ەكى قاباتتى جەكە تۇرعىن ءۇي ورتەنىپ، 12 ادام مەرت بولدى. ونىڭ 9 ى بالا.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتىپ، ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.

    ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا ءورت شىققان ۇيدە ەكى وتباسى، اتا-انالارى مەن بالالارى تۇرعانىن حابارلادى.

    سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا تۇركىستان وبلىسىنداعى ورتكە بايلانىستى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.

    بۇدان بولەك «ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

     

