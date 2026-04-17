پرەزيدەنت بۇگىنگى كوشباسشىلاردىڭ بويىنان تابىلۋعا ءتيىس قاسيەتتەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىستى. جيىندا ول بۇگىنگى كوشباسشىلاردىڭ بويىنان تابىلۋعا ءتيىس قاسيەتتەرگە توقتالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
- جاھاندىق كوشباسشىلار، الەمنىڭ ءار قيىرىنداعى جەكەلەگەن مەملەكەتتەردىڭ جەتەكشىلەرى، ەڭ الدىمەن، حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك پەن بەيبىتشىلىك ماسەلەلەرىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋى قاجەت دەپ سانايمىن. قازىرگى ساتتە ستراتەگيالىق ۇستامدىلىق وتە ماڭىزدى. مەنىڭ ويىمشا، بۇگىنگى كۇردەلى ءارى قاراما-قايشىلىققا تولى الەمدەگى شيەلەنىستەردىڭ ءتۇيىنىن تارقاتۋ اسا قيىن ەمەس. جاي عانا جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ، سابىرلى بولۋ قاجەت، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا قاتىستى پىكىرىن جەتكىزدى. پرەزيدەنت كەلىسسوزدەر بارىسىندا باستى ماسەلەلەرگە دەن قويۋ كەرەك دەپ سانايدى.
- الەمدە ورىن العان جاعدايلارعا بايىپپەن قاراۋعا كەڭەس بەرەر ەدىم. ماسەلەن، ءبارى يراندى تالقىلاپ جاتىر. ارينە، بۇل ەلدەگى احۋال وتە كۇردەلى. وعان قاتىستى قانداي دا ءبىر پىكىر ايتۋ قيىن. قازاقستان شىعاناقتاعى ەلدەرگە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى. ءبىز تاراپتاردى ستراتەگيالىق ۇستامدىلىققا جانە اسكەري ءىس-قيمىلدى توقتاتۋعا شاقىردىق. بۇل قاقتىعىستىڭ اۋىر سالدارىن ءبارى سەزىندى. ەڭ اۋەلى ەكونوميكا قۇلدىرادى. بۇگىندە ورمۋز بۇعازىندا كەمەلەردىڭ ەركىن جۇزۋىنە قويىلعان توسقاۋىل تۋرالى ايتىلىپ جاتىر. ءبىراق ءدالىزدىڭ قاقتىعىسقا دەيىن ەركىن ساۋدا جاساۋعا اشىق بولعانىن ەسكەرۋ قاجەت. سوندىقتان ماسەلەنىڭ مانىنە ۇڭىلگەنىمىز ءجون. ال تۇيتكىل يادرولىق تەحنولوگيا مەن يادرولىق قارۋدىڭ تارالۋىندا ەدى. بۇل يران توڭىرەگىندەگى قاقتىعىسقا قاتىستى كەلىسسوزدەردىڭ باستى تاقىرىبىنا اينالۋى كەرەك. ءبىراق قازىر جاھاندىق ساۋدا ماسەلەسىن تالقىلاۋعا كوشىپ كەتتىك. قيىندىقتارعا قاراماستان، عالامدىق ساۋدا-ساتتىق كولەمى ءوسىپ كەلەدى. بىلتىردىڭ وزىندە ءوسىم 2,5 پايىزدى قۇرادى. ياعني الەمدىك ساۋداداعى جاعداي جامان ەمەس. الايدا ساۋدا-ساتتىقتىڭ ساپاسى مەن مازمۇنى - ۇلكەن پروبلەما، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى پانەلدىك سەسسياعا قاتىسۋ ءۇشىن NEST كونگرەسس ورتالىعىنا بارعانى حابارلاندى.