    16:12, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ماجارستان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوكتى قارسى الدى.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تاماش شۋيوك ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى.

    Photo credit: Akorda

    پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.

    ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماجارستان پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.

    ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا قازاقستان مەن ماجارستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform
    Фото: Ақорда
    Photo credit: Akorda

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تاماش شۋيوك Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىنا قاتىستى.

