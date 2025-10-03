مەملەكەت باسشىسى وپەك باس حاتشىسى حايتام ءال-گايستى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن حايتام ءال- گايس الەمدىك مۇناي نارىعىنىڭ قازىرگى جاعدايى مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى وپەك- ءتىڭ جاھاندىق مۇناي نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى. قاسىم- جومارت توقايەۆ حايتام ءال-گايستىڭ ساپارىن ەلىمىز بەن ۇيىم اراسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ديالوگتى دامىتۋدا ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ۇلتتىق مۇددەنى قورعاۋعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن بىرتىندەپ ۇلعايتۋ جونىندەگى وپەك+ شەشىمىن قولدايدى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا وڭىردەگى ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ ورنىقتىلىعىن نىعايتۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن شارالار پىسىقتالدى. سونداي-اق مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەر مەن كومىرسۋتەگىن يمپورتتاۋشى مەملەكەتتەر اراسىنداعى مۇددەلەر تەڭگەرىمىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزىنا ءمان بەرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا وپەك باس حاتشىسى حايتام ال-گايس الەمدە مۇناي ءوندىرۋ، وڭدەۋ جانە تاسىمالداۋ ءۇشىن جىل سايىن شامامەن 700 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا قاجەت ەكەنىن ايتقان بولاتىن.