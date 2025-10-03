ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى وپەك باس حاتشىسى حايتام ءال-گايستى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن حايتام ءال- گايس الەمدىك مۇناي نارىعىنىڭ قازىرگى جاعدايى مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Kassym-Jomart Tokayev receives OPEC Secretary General
    Photo credit: Akorda

    - مەملەكەت باسشىسى وپەك- ءتىڭ جاھاندىق مۇناي نارىعىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى. قاسىم- جومارت توقايەۆ حايتام ءال-گايستىڭ ساپارىن ەلىمىز بەن ۇيىم اراسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ديالوگتى دامىتۋدا ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ۇلتتىق مۇددەنى قورعاۋعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن بىرتىندەپ ۇلعايتۋ جونىندەگى وپەك+ شەشىمىن قولدايدى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا وڭىردەگى ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ ورنىقتىلىعىن نىعايتۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن شارالار پىسىقتالدى. سونداي-اق مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەر مەن كومىرسۋتەگىن يمپورتتاۋشى مەملەكەتتەر اراسىنداعى مۇددەلەر تەڭگەرىمىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزىنا ءمان بەرىلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا وپەك باس حاتشىسى حايتام ال-گايس الەمدە مۇناي ءوندىرۋ، وڭدەۋ جانە تاسىمالداۋ ءۇشىن جىل سايىن شامامەن 700 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا قاجەت ەكەنىن ايتقان بولاتىن.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار