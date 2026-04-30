كانەلونىڭ كەلەسى قارسىلاسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكالىق اڭىز بوكسشى، بەس سالماق دارەجەسىندە الەم چەمپيونى اتانعان ساۋل الۆارەس قىركۇيەك ايىندا رينگكە قايتا ورالادى.
شەتەلدىك اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، كانەلو 13-قىركۇيەكتە وتەتىن «Mexico vs The World» بوكس كەشىندە جۇدىرىقتاسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
قازىرگى تاڭدا ونىڭ ەڭ ىقتيمال قارسىلاسى - ەكىنشى ورتا سالماقتاعى WBC تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى كريستيان مبيللي. بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىنداعى ويىن-ساۋىق يندۋسترياسىنىڭ باسشىسى ءارى ىقپالدى پروموۋتەر تۋركي ءال اش-شەيح تە الۆارەستىڭ قىركۇيەكتە شارشى الاڭعا ورالاتىنىن ايتقان بولاتىن.
سونداي-اق كانەلونىڭ كەلەسى جەكپە-جەگىن ءوزىنىڭ العاشقى پروموۋتەرلىك كومپانياسى Canelo Promotions ۇيىمداستىراتىنى حابارلاندى.
ەسكە سالساق، ساۋل الۆارەس سوڭعى كەزدەسۋىندە امەريكالىق تەرەنس كروۋفوردپەن ابسوليۋت الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن قولعاپ ءتۇيىستىرىپ، تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭىلىپ قالعان ەدى.