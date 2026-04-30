    كانەلونىڭ كەلەسى قارسىلاسى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - مەكسيكالىق اڭىز بوكسشى، بەس سالماق دارەجەسىندە الەم چەمپيونى اتانعان ساۋل الۆارەس قىركۇيەك ايىندا رينگكە قايتا ورالادى.

    شەتەلدىك اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، كانەلو 13-قىركۇيەكتە وتەتىن «Mexico vs The World» بوكس كەشىندە جۇدىرىقتاسۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    قازىرگى تاڭدا ونىڭ ەڭ ىقتيمال قارسىلاسى - ەكىنشى ورتا سالماقتاعى WBC تۇجىرىمى بويىنشا الەم چەمپيونى كريستيان مبيللي. بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىنداعى ويىن-ساۋىق يندۋسترياسىنىڭ باسشىسى ءارى ىقپالدى پروموۋتەر تۋركي ءال اش-شەيح تە الۆارەستىڭ قىركۇيەكتە شارشى الاڭعا ورالاتىنىن ايتقان بولاتىن.

    سونداي-اق كانەلونىڭ كەلەسى جەكپە-جەگىن ءوزىنىڭ العاشقى پروموۋتەرلىك كومپانياسى Canelo Promotions ۇيىمداستىراتىنى حابارلاندى.

    ەسكە سالساق، ساۋل الۆارەس سوڭعى كەزدەسۋىندە امەريكالىق تەرەنس كروۋفوردپەن ابسوليۋت الەم چەمپيونى اتاعى ءۇشىن قولعاپ ءتۇيىستىرىپ، تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭىلىپ قالعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
