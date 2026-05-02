شۆەتسيا ازاماتتىق الۋ تالاپتارىن قاتاڭداتتى
استانا. KAZINFORM - ريكسداگ شۆەتسيادا ازاماتتىق الۋ ءتارتىبىن وزگەرتەتىن تۇزەتۋلەر پاكەتىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ ەۋروپالىق وداقتاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجاتقا سايكەس، ەلدە ناتۋراليزاتسيا تالاپتارى بارلىق نەگىزگى باعىتتار بويىنشا كۇشەيتىلدى. اتاپ ايتقاندا، ەلدە تۇرۋ مەرزىمى مەن ۇمىتكەردىڭ تابىس دەڭگەيىنە قويىلاتىن تالاپتار قايتا قارالدى.
ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - تۇراقتى تۇرۋ مەرزىمىنە قاتىستى تالاپ. بۇعان دەيىن شەتەل ازاماتتارىنا بەس جىل تۇرۋ جەتكىلىكتى بولسا، ەندى بۇل مەرزىم سەگىز جىلعا دەيىن ۇزارتىلدى.
وسىلايشا، ستوكگولم ناتۋراليزاتسيا ماسەلەسىندە ەۋروپالىق وداقتاعى كونسەرۆاتيۆتى ەلدەردىڭ تاجىريبەسىنە جاقىنداي ءتۇستى.
سونىمەن قاتار ۇمىتكەر شۆەتسيا ەكونوميكاسىنا ۇلەس قوسا الاتىنىن دالەلدەۋى ءتيىس. جىلدىق ەڭ تومەنگى تابىس كولەمى 241,8 مىڭ شۆەد كرونىن (شامامەن 22 مىڭ ا ق ش دوللارى) قۇراۋى قاجەت. بۇدان بولەك، سالىق نەمەسە الەۋمەتتىك تولەمدەر بويىنشا بەرەشەگى بولماۋى شارت.
شۆەتسيانىڭ قازىرگى تاريحىندا العاش رەت مىندەتتى كەشەندى تەست ەنگىزىلىپ وتىر. ەندى 16 جاستان اسقان تۇلعالار شۆەد ءتىلىن ەركىن مەڭگەرگەنىن، سونداي-اق قوعامتانۋ نەگىزدەرىن بىلەتىنىن راستاۋى ءتيىس. بۇل تالاپتارعا دەموكراتيالىق قۇندىلىقتار مەن كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتاردى ءتۇسىنۋ دە كىرەدى.
زاڭ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، ازاماتتىق - تەك قۇقىق ەمەس، قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىك.
رەفورمانىڭ ماڭىزدى تۇستارىنىڭ ءبىرى - وتپەلى كەزەڭنىڭ قاراستىرىلماۋى. جاڭا تالاپتار 2026-جىلعى 6-ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇل وزگەرىستەر بۇعان دەيىن ءوتىنىش بەرگەن، الايدا ءالى جاۋاپ الماعان شەتەل ازاماتتارىنا دا قاتىستى بولادى.
تۇزەتۋلەردىڭ باسىم داۋىسپەن قابىلدانۋى (258 دەپۋتات قولداعان) شۆەتسيانىڭ ينتەگراتسيا ساياساتىن كۇشەيتۋ باعىتىن ايقىندايدى. ەلدە ازاماتتىق ەندى اۆتوماتتى ارتىقشىلىق ەمەس، قوعامعا بەيىمدەلۋدىڭ ناتيجەسى رەتىندە قاراستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن تۇركيا شەتەلدىكتەردىڭ تۇراقتى تۇرۋىنا بەرىلەتىن رۇقسات قۇنىن قىمباتتاتتى.