ۇلى بريتانيادا ۇلتتىق ونەرىمىز پاش ەتىلدى

كەمبريدج. قازاقپارات - قازاقستاندىق ونەرپازدار ۇلى بريتانيا جۇرتشىلىعى الدىندا ونەر كورسەتتى.

Made in KZ توبى جانە ايبەك بەكبوسىن قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپابى دومبىرانى كەمبريدج قالاسىنىڭ حالقىنا پاش ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيتسۋيليام مۇراجايىندا «ۇلى دالا التىنى» كورمەسى اشىلعانى بەلگىلى.

وعان شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى ەجەلگى ساق قورعاندارىنان تابىلعان التىن ارتەفاكتىلەر قويىلعان.

قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعى قۇرمەتىنە ۇيىمداستىرىلعان شاراعا وتاندىق ونەرپازدار دا ءوز ۇلەسىن قوستى.

اعىلشىن رىتسارلارىنىڭ دۋلىعاسى مەن مۇسىندەرىنە ارنالعان مۇراجاي گالەرەيالارى ءبىر كەشكە قازاق ونەرىنىڭ ورداسىنا اينالدى. قازاقستاندىق شىعارماشىلىق وكىلدەرى بارشاعا تانىس حيت اندەر مەن ۇلتتىق فولكلوردان شاشۋ شاشتى.

ەۋروپالىق كورەرمەننىڭ كوڭىلىن بىردەن باۋراپ الۋ ءۇشىن الدىمەن ولارعا تانىس، جۇرەگىنە جاقىن اۋەندەردى قارا دومبىرانىڭ ۇنىمەن قازاقي ناقىشتا جەتكىزۋگە تىرىستى.

«تىڭدارمانعا ءوزىمىزدىڭ كاۆەر-نۇسقالارىمىزدى ۇسىندىق. ول الەمدىك حيت اندەردەن، ونىڭ ىشىندە بريتاندىق انشىلەردىڭ حيت اندەرىنەن جانە دە ارينە، ءوزىمىزدىڭ قازاق اندەرىن، ءشامشى قالداياقوۆتىڭ، قۇرمانعازى اتامىزدىڭ كۇيلەرىنەن ۇسىندىق»، - دەيدى Made in KZ توبىنىڭ جەتەكشىسى باۋىرجان يتەكەيەۆ.

«ءبىز ءاندى جاندى داۋىستا، 100 پايىز جاندى داۋىستا ورىندايمىز. ويتكەنى ءبىز جانىمىزبەن، تانىمىزبەن ساپالى مۋزىكاعا باسىمدىق بەرەمىز»، دەدى Made in KZ توبىنىڭ ءانشىسى نازىم يتەكەيەۆا. Made in KZ توبىنىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى جاندوس اكىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ونەرپازدار دومبىرانىڭ ءۇنىن بۇكىل الەمگە تانىمال ەتكىسى كەلەدى جانە Made in KZ توبىن برەندكە اينالدىرعىسى بار.

ونەرپازداردىڭ كونسەرتى ەرتەسىنە اشىق اسپان استىندا جالعاستى. مۇراجاي جانىنان ءوتىپ بارا جاتقان كەمبريدج قالاسىنىڭ تۇرعىندارى كىدىرىپ، اسەم ءان مەن ءتاتتى كۇيلەردى سۇيسىنە تىڭدادى.

ايالداماعا توقتاعان ەكى قاباتتى اۆتوبۋستاردىڭ جولاۋشىلارى بولسىن، كوشە تازالاپ جۇرگەن جۇمىسشىلار بولسىن قوس ىشەكتى مۋزىكالىق اسپاپپەن جاقىنىراق تانىسقىسى كەلدى.

ۇيالى تەلەفوندارىنا ءتۇسىرىپ، ىرعاقتى مۋزىكاعا قوسىلا بيلەگەندەر دە تابىلدى.

«شىعارماشىلىق الدىندا باس يەتىن، ونەر دەسە ىشكەن اسىن جەرگە قوياتىن جەرگىلىكتى تۇرعىندار كەلىپ، دومبىراعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ جاتىر. ول دەگەنىمىز قازاق جۇرتىنىڭ ارماندارىنىڭ ءبىرى ورىندالدى دەپ ويلايمىن. قازاقتىڭ قاسيەتتى قارا دومبىراسى بۇكىل الەمدى جاۋلاسا ول ءبىزدىڭ ماقساتىمىزدىڭ ورىندالعانى»، - دەيدى كۇيشى-كومپوزيتور، شىعىس قازاقستان وبلىستىق فيلارمونياسىنىڭ ديرەكتورى ايبەك بەكبوسىن.

«مەن بۇگىن كورمەگە كىرگىم كەلدى. ءبىراق حالىق وتە كوپ بولعاندىقتان كىرۋ مۇمكىن بولمادى. ونىڭ ورنىنا سىزدەردىڭ مۋزىكالارىڭىزدى تىڭداۋ قۇرمەتىنە يە بولدىم جانە شىنىمەن دە راحات سەزىمگە بولەندىم. بۇل ۇلتتىق دىبىستى ەستي وتىرىپ، جاڭا عانا ينتەرنەتكە جەدەل كىردىم جانە ونىڭ اتى دومبىرا ەكەنىن ءبىلدىم. قازىر اسپاپتى قولىما ۇستاپ وتىرىپ، ونىڭ عاجاپ ەكەنىنە كوزىم جەتىپ وتىر»، دەپ تىڭدارمانداردىڭ ءبىرى، زەينەتكەر نيكولا حارريسون قۋانىشىن جاسىرمادى.

قازاقتىڭ ءتول ونەرىنە ءتانتى بولعان اعىلشىندار قازاقستانعا بارىپ، ۇلى دالا وركەنيەتىن ءوز كوزىمەن كورگىسى كەلەتىندەرىن ايتىپ جاتتى. ونەرپازداردان شاعىن شەبەرلىك ساباعىن الىپ، دومبىرا تارتۋدى ۇيرەندى.