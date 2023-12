نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى سيفرلاندىرۋدى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيا وتىرىسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات primeminister.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار سالاسىن جانە سيفرلىق سالانى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى، «DigitEL» ۇلتتىق جوباسى، «Smart City» جوبالارىن ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين، مەديتسينا سالاسىنداعى جاساندى زەردەنى دامىتۋ تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى الەكسەي تسوي، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ كادر جۇيەسىن تسيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرى تۋرالى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتورايىمى انار جايىلعانوۆا باياندادى. قاۋىپسىزدىك جانە تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ سالالارىنداعى سيفرلىق جوبالاردى جۇزەگە اسىراتىن جەكە كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى تۇسىنىكتەمە بەردى.

«DigitEL» ۇلتتىق جوباسى (Digital Era Lifestyle) 5 باعىت بويىنشا 200 گە جۋىق ءىس-شارانى قاراستىرادى. جوبانى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە 2021-2025-جىلدار كەزەڭىندە حالىقتى ساپالى ينتەرنەتپەن جانە ەلەكتروندىق دەنساۋلىق پاسپورتتارىمەن 0 قامتۋ، AT سالاسىنا ينۆەستيتسيالاردى جىلىنا 500 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن، AT ونىمدەرى مەن قىزمەتتەرى ەكسپورتىنىڭ جالپى كولەمىن 500 ميلليون دوللارعا دەيىن، ەلەكتروندىق ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ كولەمىن 90 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن، 100 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋ، وڭىرلەردە 5 AT - مەكتەپ اشۋ كوزدەلگەن.

دەنساۋلىق ساقتاۋدى سيفرلاندىرۋ شەڭبەرىندە جاساندى زەردەسى بار مەديتسينالىق بەينەلەردىڭ ۇلتتىق قويماسىن (پاكس جۇيەسى) قۇرۋ جوسپارلانۋدا. بۇل ونكولوگيالىق اۋرۋلار مەن وكپە اۋرۋلارىن ۋاقتىلى جانە ساپالى دياگنوستيكالاۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، شالعاي وڭىرلەردە بىلىكتى دارىگەرلەردىڭ قولجەتىمدىلىگىنە تاۋەلدىلىكتى تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

جۇيەنىڭ تيىمدىلىگى الماتى جانە اتىراۋ وبلىستارىندا سىنالدى — ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەرتە ساتىسىندا انىقتاۋ % ارتتى، ءولىم-ءجىتىم تومەندەدى.

قازاقستان ەكونوميكاسىن سيفرلاندىرۋدىڭ نەگىزگى جوبالارىنىڭ ءبىرى وڭىرلەردەگى تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان «Smart City» بولىپ تابىلادى. جوبانى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە ءۇش جىل ىشىندە جول-كولىك وقيعالارىنان ءولىم-ءجىتىم 2 ەسەگە، كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە جۇمسالاتىن شىعىندار 0 دەيىن، قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سانى تومەندەدى.

قوعامدىق كولىكتى تسيفرلاندىرۋ ەسەبىنەن سالىق جيناۋ %-30 ءوستى.

ق ر «اقىلدى قالالار» ەتالوندىق ستاندارتى 11 باعىتتان تۇرادى جانە 100 دەن استام نەگىزگى كورسەتكىش پەن 100 باستامانى قامتيدى.

2020-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «Smart City» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا كوشباسشىلار الماتى، نۇر-سۇلتان جانە قاراعاندى قالالارى بولدى. ەڭ از بال جيناعان قالالار - تاراز، اقتاۋ جانە پاۆلودار.

وتىرىسقا قاتىسۋشىلار قالالىق كەڭىستىكتى بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىمەن، قوعامدىق كولىكتە جول ءجۇرۋ اقىسىن تولەۋدىڭ ەلەكتروندىق جۇيەسىمەن قامتۋدى ودان ءارى كەڭەيتۋ، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ت ك ش، الەۋمەتتىك جانە باسقا دا سالالارعا «اقىلدى جۇيەلەردى» ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.

پرەمەر-مينيستر ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى رەفورمالار جونىندەگى جوعارى كەڭەستىڭ وتىرىسىندا «DigitEL» ۇلتتىق جوباسىن تانىستىرۋدى، سونداي-اق «اقىلدى قالالار» ەتالوندىق ستاندارتىن وزەكتەندىرۋدى تاپسىردى.