نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان حالىقارالىق يننوۆاتسيالار بايقاۋىندا جەڭىمپاز اتاندى. بۇل حاباردى «100 جاڭا ەسىم» جوباسىنىڭ جەڭىمپازى تيمۋر رىسپەكوۆ Facebook-پاراقشاسىندا جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ءبىز حالىقارالىق «جىلدىڭ ساپالى يننوۆاتسياسى» بايقاۋىندا ستارتاپتار مەن ميكرو-بيزنەس نوميناتسياسىندا جەڭىمپاز (Prize Winner) اتانىپ، قىتايدى، رەسەيدى جانە كوپتەگەن ەلدەردى باسىپ وزدىق»، - دەپ جازدى ت. رىسپەكوۆ.

The best quality innovation of the year - 2007 -جىلى فينليانديا باستاماسىمەن قۇرىلعان جىل سايىنعى حالىقارالىق يننوۆاتسيالىق بايقاۋ. بايقاۋعا ەۋرازيانىڭ 25 تەن استام ءىرى ەلدەرى قاتىسادى. وندا ۇزدىك يننوۆاتسيالار كريتەريلەر بويىنشا ۇلتتىق كەزەڭنەن ءوتىپ، ەۋروپا ەلدەرىنىڭ تاۋەلسىز ساراپشىلارى ەنگەن حالىقارالىق ءادىل قازىلار القاسىنىڭ باعالاۋىنان وتەدى.

«حالىقارالىق قازىلار القاسى ىرىكتەگەن بايقاۋ جەڭىمپازدارىنىڭ سەرتيفيكاتتارىنا فينليانديا پرەزيدەنتى قول قويادى. بۇل قاتىسۋشىلاردىڭ جوعارى قۇزىرەتتىلىكتەرىنىڭ مويىندالعانىن بىلدىرەدى»، - دەپ جازدى ول.

ت. رىسپەكوۆ - 21 جاستاعى جاس قازاقستاندىق عالىم. فيزيكا، ينفورماتيكا، ماتەماتيكا سالاسىندا 28 دەن استام پاتەنت العان جانە Big Data زەرتتەۋلەرىمەن اينالىسادى.