تايۆاندىق كومپانيا قازاقستاننىڭ اۆتوجول سالاسىن دامىتۋعا ينۆەستيتسيا سالادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - بۇگىن ۇكىمەت ۇيىندە ق ر پرەمەر- ءمينيسترى اسقار ءماميننىڭ قاتىسۋىمەن «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق مەن Far Eastern Electronic Toll Collection Co., LTD تايۆاندىق كومپانياسىنىڭ كونسورتسيۋمى جانە قازاقستاندىق «Computer Vision Technologies» ج ش س اراسىندا ينۆەستيتسيالىق شارتقا قول قويىلدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات primeminister.kz سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

كەلىسىم «نۇرلى جول» مەملەكەتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ باعدارلاماسىنا سايكەس اۆتوجول سالاسىنداعى ينتەللەكتۋالدى جۇيەلەردى دامىتۋدى جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ۇزىندىعىن ۇلعايتۋدى كوزدەيدى.

شارتقا سايكەس، كونسورتسيۋم رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى ق ر 11 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولدارىنا تولەماقى الۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدى جۇزەگە اسىرادى. جوبانى ىسكە اسىرۋ 2 كەزەڭنەن تۇرادى: 2020 -جىلى - 5,7 مىڭ شاقىرىم («باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي» ءدالىزى جانە ت. ب. )، 2021-2024 -جىلدارى - 5,3 مىڭ شاقىرىم («قاراعاندى - بالقاش - الماتى»، «تالدىقورعان - قالباتاۋ - وسكەمەن» جانە ت. ب. ).

كونسورتسيۋم ينۆەستيتسيالارىنىڭ كولەمى 25 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى، قايتارۋ مەرزىمى - 11 جىل. جوبانىڭ ىسكە اسىرىلۋ جانە اقتالۋ ناتيجەلەرى بويىنشا تولەماقى الۋ جۇيەسى ينفراقۇرىلىمىمەن بىرگە مەملەكەت مەنشىگىنە - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق- عا وتەدى.

جوبا 500-دەن اسا جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋعا، وتاندىق كومپانيالاردىڭ ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى سالاسىنداعى قۇزىرەتتەرىن ارتتىرۋعا، اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ساپالىق قامتىلۋى مەن ساقتالۋىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي- اق كولىك قۇرالدارىنىڭ جىلدامدىق رەجيمىن باقىلاۋ جۇيەسىمەن تولىق قامتۋ ارقىلى ولاردىڭ اپاتتىلىعىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

1 تەحنيكالىق ساناتتاعى جولدارمەن ءجۇرۋ اقىسىنىڭ مولشەرلەمەسى ق ر- دا پايدالانىلاتىن باسقا دا اقىلى جولدارداعى ءتارىزدى بولادى. 2 جانە 3 تەحنيكالىق ساناتتاعى جولداردا جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن جول ءجۇرۋ تەگىن.

تولەماقى الۋ جۇيەسىن قازاقستاندىق جانە تايۆاندىق باعدارلاماشىلار بىرلەسىپ ازىرلەگەن، ول شلاگباۋمسىز - اشىق بولادى. باعدارلامالىق قامتۋ جالپى ۇزىندىعى 682 شاقىرىم بولاتىن «نۇر- سۇلتان - شۋچينسك»، «نۇر- سۇلتان - تەمىرتاۋ»، «الماتى - قاپشاعاي» جانە «الماتى - قورعاس» ۋچاسكەلەرىندە جۇمىس ىستەپ تۇرعان «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق تولەماقى الۋ جۇيەسىمەن» كىرىكتىرىلەدى.