نۇر-سۇلتانداعى مەرەكەلىك شارالاردى 450 مىڭنان استام ادام تاماشالادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلوردا 21- تۋعان كۇنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

وسى كۇنگە وراي قالادا 100-دەن استام ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلىپ، ولاردىڭ كوپشىلىگى اشىق الاڭداردا-ساياباقتاردا، سكۆەرلەردە وتكىزىلدى. بيىل ولاردىڭ سانى ءۇش ەسەگە قىسقارىپ، ۇنەمدەلگەن قاراجات الەۋمەتتىك جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالدى. دەگەنمەن، بۇل قالا كۇنىن ءداستۇرلى استانالىق اۋقىمدا اتاپ وتۋگە كەدەرگى بولعان جوق.

بۇل كۇنى قالا كوشەلەرىندە مەرەكەلىك كوڭىلدى اندەر شىرقالىپ، تاماشا اۋا رايىمەن دە ەرەكشەلەندى. قوناقتار وتباسىلارىمەن قۋانىشپەن جانە مەرەكەلىك كوڭىل- كۇيمەن كونسەرتتەرگە بارىپ، بايقاۋلارعا قاتىسىپ، ءبىر-ءبىرىن بۇكىلحالىقتىق استانا كۇنىمەن قۇتتىقتاپ جاتتى. قالا كۇنىنە ارنالعان نەگىزگى ءىس-شارالار 4 -شىلدەدە باستاۋ الدى. بۇل كۇنى قالا اكىمدىگىنىڭ الاڭىندا «شاتتىق» حالىقارالىق بالالار شىعارماشىلىعى فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلدى. بىرنەشە كۇن بويى جاس ارتىستەر وزدەرىنىڭ ۆوكالدىق، بي، ديزاينەرلىك داعدىلارىن كورسەتتى. سول كۇنى استانالىقتارعا ۇناعان «ازيا جاڭعىرىعى» سيرك ونەرىنىڭ حالىقارالىق فەستيۆالى اشىلدى. الەمنىڭ 13 ەلىنەن كەلگەن 70 ءارتىس نۇر-سۇلتان تۇرعىندارىن ۇزدىك سيرك نومىرلەرىمەن تانىستىردى. ولاردىڭ ونەرىمەن ءدۇيىم جۇرت تانىسۋعا مۇمكىندىك الدى.

ايتا كەتۋ كەرەك، فەستيۆالعا قاتىسۋشىلاردىڭ قاراسى قالىڭ بولدى. 5 -شىلدەدە مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ سالتاناتتى ءراسىمى قالا كۇنىن اتاپ وتۋگە باستاماسى رەتىندە ۇيىمداستىرىلدى. وسى ۋاقىتتا نۇرجول گۇلزارىندا «نۇرسۇلتان نازاربايەۆ: جاسامپازدىق ءداۋىرى» فوتوكورمەسىنىڭ اشىلۋىنا كوپتەگەن قوناقتار جينالدى. سول كۇنى امفيتەاتردىڭ ساحناسىندا قالا اكىمىنىڭ كۋبوگى ءۇشىن كاراوكەدەن چەمپيوناتتىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى.

تاعى ءبىر الاڭدا - «EXPO» جازعى ساحناسىندا the spirit of Eurasia 2019 قازىرگى زامانعى ەتنيكالىق مۋزىكا حالىقارالىق فەستيۆالىنە ەتنوستيل سۇيەتىندەر جينالدى. ەكى كۇن ىشىندە قوناقتار ارتىستەردىڭ قويىلىمدارىن تىڭداپ، اتالمىش شارادا قۋانا- قۋانا سەرۋەندەدى. ال «كورمە» كورمە زالىندا استانانىڭ كوپ بالالى انالارى وسى جىلدىڭ اشىلۋىنا اينالعان ءبىرىنشى «كورپە Fest» كورمەسىنە قاتىستى. 5 -شىلدە كۇنى اباي ەسكەرتكىشىنىڭ الدىندا «نۇر-سۇلتان - ەلىمىزدىڭ باس قالاسى، جاستار - بولاشاقتىڭ باستاۋى!» تاقىرىبىندا اباي وقۋلارى، تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار، مانەرلەپ وقۋ بايقاۋلارى جانە كىتاپ كورمەسى ۇيىمداستىرىلدى. كەشكىسىن قالالىق ساحنادا «ىnternational Street dance Session in Astana» حالىقارالىق كوشە بي فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلىپ، قاتىسۋشىلار قالا تۇرعىندارىنىڭ قالىڭ قوشەمەتىنە يە بولدى. قالانىڭ تۇرعىن الاپتارى دا كونتسەرتتىك باعدارلامالاردان شەت قالمادى. «پرومىشلەننىي»، «ينتەرناتسيونالنىي»، «جەلەزنودوروجنىي»، «پريگورودنىي»، «ۇركەر»، «كوكتال-1» سىندى ەلدى مەكەندەردەگى تۇرعىندار ءۇشىن كونسەرتتىك باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلىپ، اتالىپ ءوتتى.

6 -شىلدەدە استانا كۇنىنە جانە جاستار جىلىن مەرەكەلەۋ اياسىندا ەلوردادا جاڭا «جەكپە-جەك سارايى» - نىڭ اشىلۋى جانە جاۋىنگەرلىك ونەردىڭ گالا فەستيۆالى اتالىپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ءدال كۇنى ەلوردا الاڭدارىندا «استانا سامالى» حالىقارالىق ۇرمەلى وركەسترلەر فەستيۆالىمەن كونتسەرتتىك باعدارلامالار جالعاسىن تاپتى.

فەستيۆالدىڭ ەڭ كوپتەن كۇتكەن وقيعاسى استانا كوشەلەرىندەگى وركەسترلەر شەرۋى بولدى. ەلوردا قوناقتارىن قالالىق الاڭداعى پلاتس- كونتسەرت تاڭ قالدىردى. 6 -شىلدە كۇنى كەشكىسىن «بارىس ارەنا» مۇز سارايىنىڭ تريبۋناسىندا ينە شانىشار ورىندار بولعان جوق - مۇندا قازاقستاندىق بوكسشى جانكوش تۇراروۆ تيتۋلدىق جەكپە-جەگىن وتكىزگەن «بولاشاق اڭىزدار» اتتى كاسىبي بوكس كەشى بولىپ ءوتتى. قالا كۇنىنە وراي وتكىزىلەتىن بارلىق ءىس- شارالارعا كوپتەگەن ەلوردا تۇرعىندارى مەن قاتىسۋشىلارى قاتىستى.

مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي مەن قوناقتاردىڭ كوڭىل-كۇيلەرى استانا كۇنى - قازاقستاندىقتاردىڭ ەڭ سۇيىكتى مەرەكەلەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىن تاعى دا كورسەتتى.

استانا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس- شارالارعا 450 مىڭنان استام ادام قاتىستى.