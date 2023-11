اقتاۋدا 2,1 ميلليارد دوللارعا ەكو- قالا سالىنادى

اقتاۋ. قازاقپارات - ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگىندە اقتاۋ ەكو- قالاسىن سالۋ جانە قارجىلاندىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

كەلىسىم

Global Project Capital Ltd, AAG Corporate Services Ltd, China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ltd

كومپانيالارى جانە ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى اراسىندا جاسالدى.





«ماڭعىستاۋ - ەلىمىزدىڭ جەتەكشى ايماقتارىنىڭ ءبىرى ەكەنى بارشامىزعا بەلگىلى. وبلىستىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ باسىم باعىتتارى: كولىك جانە لوگيستيكا، قۇرىلىس، تۋريزم، اگروونەركاسىپ كەشەنى، سونداي- اق تەڭىز باعىتىنىڭ دامۋىندا جەتەكشى ءرول اتقاراتىن مۇناي كەن ورىندارىنىڭ قىزمەت كورسەتۋ سالاسى. ءوندىرىستى قۇرۋ جانە ىسكە قوسۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان. وڭىردە «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ا ە ا جۇمىس ىستەيدى. يندۋستريالدىق ايماق قۇرىلعان. وبلىس اكىمدىگى الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنىڭ الەۋەتتى ينۆەستورلارىمەن بەلسەندى تۇردە ىنتىماقتاسۋدا»، - دەدى وبلىس اكىمى ەرالى توعجانوۆ.





مەردىگەرىن جانە قارجىلاندىرۋ قۇرىلىمىن تاعايىندايدى. كەلىسىمگە سايكەس، ينۆەستيتسيا كولەمى ۇلى بريتانيا تاراپىنان 2,1 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى جوبانىڭ % 100 - ىن، ال قىتايلىق تاراپ 400 ميلليون دوللارعا بانكتىك كەپىلدىكتى قامتاماسىز ەتەدى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى وبلىس ورتالىعىنىڭ سولتۇستىك بولىگىنەن 865 گەكتار جەر بولەدى. مۇندا قولجەتىمدى باسپانا، كوممەرتسيالىق جانە ساۋدا ورتالىقتارى، مەكتەپتەر، بالاباقشالار مەن مەديتسينالىق ورتالىقتار سالىنادى.

سونىمەن قاتار، IT پارك، قوناق ءۇي برەندتەرى، سپورتتىق ستاديوندار، ويىن- ساۋىق مەكەمەلەرى جانە ءتۇرلى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر، زاماناۋي ەنەرگەتيكالىق/ەكولوگيالىق تازا تەحنولوگيالارمەن تاسىمالداۋ قىزمەتتەرى كورسەتىلەتىن ەكو- قالا الەمدىك ساياسي ارەنادا ەلىمىزدىڭ بەدەلىن وسىرگەن «ەكسپو-2017» حالىقارالىق كورمەسىنىڭ جالعاسى بولماق. اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى ينفراقۇرىلىمدى، ونىڭ ىشىندە جولداردى، ەنەرگيامەن جابدىقتاۋدى، كارىزدى جانە سۋمەن قامتاماسىز ەتۋدى ءوز مىندەتىنە الادى.