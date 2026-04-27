زياندى جۇمىستاعى ازاماتتارعا قانداي تاعام تۇرلەرى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇمىسشىلاردى سۇتپەن جانە ەمدىك-پروفيلاكتيكالىق تاعاممەن قامتاماسىز ەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. ءتيىستى تۇزەتۋلەر جوباسىن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ازىرلەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جاڭارتىلعان قۇجات جۇمىسشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋدى كوزدەيدى.
اتاپ ايتقاندا، تۇزەتۋلەر اياسىندا مىناداي ماسەلەلەر رەتتەلمەك:
ەمدىك-پروفيلاكتيكالىق تاعام بەرۋ ەرەجەلەرىن ناقتىلاۋ؛
تاعام راتسيونىنىڭ قۇرامى مەن ونىڭ فۋنكتسيونالدىق ماقساتىن ايقىنداۋ؛
جەكەلەگەن كومپونەنتتەردى بەرۋ نىساندارىن بەكىتۋ؛
تەرمينولوگيانى بىرىزدەندىرۋ جانە قۇقىقتىق قايشىلىقتاردى جويۋ.
- جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - نورمالاردى بارىنشا تۇسىنىكتى ەتىپ، زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قورعاۋدى نىعايتۋ، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك وكىلدەرى.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو ءسۇت پەن تاعام بەرىلەتىن قىزمەتكەرلەر ءتىزىمى مەن ونى الۋ تارتىبىندە ەشقانداي وزگەرىس بولمايتىنىن، تەك تەحنيكالىق جانە مازمۇندىق تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەتىنىن ناقتىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا ورنالاستىرىلعان. ونى تالقىلاۋ اعىمداعى جىلدىڭ 14-مامىرىنا دەيىن جالعاسادى.
