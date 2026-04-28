يزرايل پرەزيدەنتى ۇلتتىق مۋزەيدى ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن يزرايل پرەزيدەنتى يسحاك گەرسوگ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىن ارالادى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مارتەبەلى مەيمانعا مۋزەيدىڭ التى زالى بويىنشا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى.
اتاپ ايتقاندا، ول التىن زالى، ەتنوگرافيا زالى، ۇلى دالا تاس مۇسىندەرى زالى جانە وزگە دە ەكسپوزيتسيالارمەن تانىستى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يسحاك گەرسوگ Alem.ai جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ قىزمەتىمەن تانىسقان بولاتىن.
كەشە اقوردادا يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرسوگتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
سونداي-اق قازاقستان مەن يزرايل پرەزيدەنتتەرى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.