يتاليا رەسەي مۇنايىنا سانكسيالاردى الىپ تاستاۋعا شاقىردى
استانا. قازاقپارات - يتاليا ۆيتسە-پرەمەرى ەۋرووداقتى رەسەيدەن مۇناي مەن گاز جەتكىزۋدى قايتا جانداندىرىپ، سانكسيالاردان باس تارتۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى Euronews مالىمدەدى.
ماتتەو سالۆينيدىڭ ايتۋىنشا، ەۋروپا مەكتەپ، اۋرۋحانا جانە كاسىپورىندار جابىلىپ قالماۋ ءۇشىن ەنەرگەتيكالىق ساياساتتى قايتا قاراۋعا ءتيىس. ساياساتكەر وسى تۇرعىدا ا ق ش-تان ۇلگى الۋدى ۇسىنادى. تاقاۋدا ۆاشينگتون 2026 -جىلدىڭ 17- ساۋىرىنە دەيىن تانكەرلەرگە تيەلگەن رەسەيلىك مۇنايدى ساتىپ الۋعا كەلىسىم بەردى. اق ءۇي باسشىسى بۇل شەشىمدى شيكىزات باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى قابىلدادى.
الايدا يران، كۋبا جانە سولتۇستىك كورەياعا قارا التىن ساتۋعا ءالى دە رۇقسات جوق. ەۋرووداق 2022 -جىلى رەسەي مۇنايىنا قارسى سانكسيالار ەنگىزگەن ەدى.
