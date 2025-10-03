ىستانبۇلدا جەر سىلكىنىسى سالدارىنان بايلانىس ءۇزىلدى
استانا. KAZINFORM - ءمارمار تەڭىزى جاعالاۋىندا ماگنيتۋداسى 5,0 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولىپ، ونى مەگاپوليستە ميلليونداعان ادام سەزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءوز ءتىلشىسى.
جەراستى دۇمپۋلەرى ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ قىزمەتىندە ۋاقىتشا قيىندىقتار تۋدىردى.
جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 14:55-تە (استانا ۋاقىتىمەن 16:55) تەكيرداگ پروۆينتسياسىنىڭ مارمارا ەرەگليسي قالاسى ماڭىنداعى مارمارا تەڭىزى جاعالاۋىندا ماگنيتۋداسى 5,0 بال جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.
بۇل تۋرالى تۇركيا ۇكىمەتى جانىنداعى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە جويۋ باسقارماسى (AFAD) مەن سەيسمولوگيالىق باقىلاۋمەن اينالىساتىن كانديللي وبسەرۆاتورياسى حابارلادى.
جەر سىلكىنىسى تۇركيانىڭ ەڭ ۇلكەن قالاسى ىستانبۇلدا سەزىلدى. تۇرعىنداردىڭ كوبى جەر سىلكىنىسىنىڭ قايتالانۋىنان قورقىپ، ۇيلەرىنەن جانە كەڭسەلەرىنەن شىعىپ كوشەگە جۇگىردى. قالادا كەي اۋدانداردا ۇيالى بايلانىس ۋاقىتشا ىستەن شىعاپ، حالىق اراسىندا دا دۇربەلەڭ تۋدى.
GSM وپەراتورلارىنىڭ جۇمىسىندا دا قيىندىقتار تۋىنداپ، ابونەنتتەردىڭ كوبى تۋىستارى جانە جاقىندارىمەن حابارلاسا المادى. تابيعي اپاتتان كەيىن تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ جۇمىسىنىڭ قيىنداۋى بۇعان دەيىن دە بولعان. پايدالانۋشىلار دۇمپۋلەردەن كەيىن بايلانىس پەن ينتەرنەتتىڭ ۇزىلگەنىن ايتىپ جاتتى.
قازىرگى تاڭدا زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋ تۋرالى اقپارات جوق. قۇزىرلى ورگاندار ەلدى سابىر ساقتاۋعا جانە رەسمي حابارلامالاردى تىڭداپ وتىرۋعا شاقىردى. قۇتقارۋ جانە توتەنشە قىزمەتتەر جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ قايتالانۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، جاعدايعا دايىن بولۋعا شاقىردى.
مارمارا - تۇركيانىڭ سەيسميكالىق بەلسەندى ايماقتارىنىڭ ءبىرى. مۇندا سوڭعى رەت ءىرى جەر سىلكىنىسى 1999 -جىلى يزميت قالاسىندا بولىپ، ول 17 مىڭنان استام ادامنىڭ ءومىرىن قيدى. ساراپشىلار بۇل وڭىردە قاتتى جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ ىقتيمالدىعى جوعارى ەكەنىن ۇنەمى ەسكەرتىپ كەلەدى.