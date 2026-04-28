يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى پۋتينمەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي سانكت-پەتەربۋرگتە ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەستى. تاراپتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق پەن تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى تالقىلادى.
كەزدەسۋدە رەسەي پرەزيدەنتى يسلام مەملەكەتىنىڭ رۋحاني كوسەمى مودجتابا حامەنەيگە ساۋلىق تىلەپ، وتكەن اپتادا جوعارعى كوشباسشىدان حابارلاما العانىن مالىمدەدى. سونداي-اق ماسكەۋ، تەگەرانمەن ستراتەگيالىق قارىم-قاتىناستى دامىتۋدى جالعاستىرىپ، ايماقتا بەيبىتشىلىكتىڭ ورناۋىنا كۇش سالۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
اراكچي ءوز كەزەگىندە پۋتينگە، حامەنەي مەن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ سالەمىن جەتكىزىپ، رەسەيدىڭ قولداۋى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
