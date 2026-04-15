يرانمەن سوعىس اياقتالۋعا جاقىن - ترامپ
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى قاقتىعىس اياقتالۋعا جاقىن دەپ سانايدى. ول بۇل ماسەلە بويىنشا ءوز پىكىرىن Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
سارسەنبى، 15-ساۋىردە ەفيرگە شىعۋى جوسپارلانعان اڭگىمەدەن ءۇزىندى ارنانىڭ ۆەب-سايتىندا جاريالاندى.
ترامپ اسكەري ارەكەتتى قولداۋدىڭ نەگىزگى دالەلى رەتىندە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن تاعى دا كەلتىردى.
- مەن ارالاسۋعا ءماجبۇر بولدىم، ەگەر ارالاسپاسام، قازىر يادرولىق قارۋى بار يران بولار ەدى، - دەدى ترامپ.
سوعىس اياقتالدى ما دەگەن سۇراققا اق ءۇي باسشىسى: «مەنىڭ ويىمشا، ول اياقتالۋعا جاقىن. وتە جاقىن»، - دەپ جاۋاپ بەردى.
بۇعان دەيىن New York Post گازەتىنە تەلەفون ارقىلى بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش پرەزيدەنتى يرانمەن قاقتىعىس تۋرالى ءوز ويىن ءبىلدىرىپ، تەگەرانمەن كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭى الداعى ەكى كۇندە پاكىستاندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- الداعى ەكى كۇندە بىردەڭە بولۋى مۇمكىن جانە ءبىز سول جەرگە بارۋعا دايىنبىز، - دەدى ول.
ترامپ كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە ا ق ش اتىنان كىم باراتىنىن ناقتىلامادى، ءبىراق ءوزى قاتىسپايتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتا سوڭىندا پاكىستان استاناسىندا ا ق ش-يران كەلىسسوزدەرى ءوتتى. الايدا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە المادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى يرانمەن كەلىسسوزدەرگە قاتىستى كۇتپەگەن مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.