ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:57, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    يرانمەن سوعىس اياقتالۋعا جاقىن - ترامپ

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى قاقتىعىس اياقتالۋعا جاقىن دەپ سانايدى. ول بۇل ماسەلە بويىنشا ءوز پىكىرىن Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    Война с Ираном очень близка к завершению — Трамп
    Фото: Armenpress

    سارسەنبى، 15-ساۋىردە ەفيرگە شىعۋى جوسپارلانعان اڭگىمەدەن ءۇزىندى ارنانىڭ ۆەب-سايتىندا جاريالاندى.

    ترامپ اسكەري ارەكەتتى قولداۋدىڭ نەگىزگى دالەلى رەتىندە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن تاعى دا كەلتىردى.

    - مەن ارالاسۋعا ءماجبۇر بولدىم، ەگەر ارالاسپاسام، قازىر يادرولىق قارۋى بار يران بولار ەدى، - دەدى ترامپ.

    سوعىس اياقتالدى ما دەگەن سۇراققا اق ءۇي باسشىسى: «مەنىڭ ويىمشا، ول اياقتالۋعا جاقىن. وتە جاقىن»، - دەپ جاۋاپ بەردى.

    بۇعان دەيىن New York Post گازەتىنە تەلەفون ارقىلى بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش پرەزيدەنتى يرانمەن قاقتىعىس تۋرالى ءوز ويىن ءبىلدىرىپ، تەگەرانمەن كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭى الداعى ەكى كۇندە پاكىستاندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - الداعى ەكى كۇندە بىردەڭە بولۋى مۇمكىن جانە ءبىز سول جەرگە بارۋعا دايىنبىز، - دەدى ول.

    ترامپ كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە ا ق ش اتىنان كىم باراتىنىن ناقتىلامادى، ءبىراق ءوزى قاتىسپايتىنىن ايتتى.

    ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتا سوڭىندا پاكىستان استاناسىندا ا ق ش-يران كەلىسسوزدەرى ءوتتى. الايدا سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە المادى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى يرانمەن كەلىسسوزدەرگە قاتىستى كۇتپەگەن مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
