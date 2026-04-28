يرانداعى سوعىس: ترامپ تەگەراننىڭ ۇسىنىسىنا نارازى
استانا. قازاقپارات - بۇعان دەيىن يران ورمۋز بۇعازىنداعى كەمەلەرگە شابۋىلدى توقتاتىپ، سوعىستى اياقتاۋدى، ال يادرولىق كەلىسسوزدەردى كەيىنگە شەگەرۋدى ۇسىنعان ەدى.
Reuters- ءتىڭ جازۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى رەتتەۋگە ارنالعان بۇل ۇسىنىسقا نارازى، ويتكەنى وندا يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى قاراستىرىلماعان.
CNN دەرەگىنشە، جاعدايدان حاباردار ەكى دەرەككوز دونالد ترامپ بۇل جوسپاردى قابىلداۋى ەكىتالاي ەكەنىن ايتقان. ا ق ش شەنەۋنىكتەرىنىڭ پىكىرىنشە، ورمۋز بۇعازىنىڭ جۇمىسىن قالپىنا كەلتىرۋ ۋراندى بايىتۋ مەن ونىڭ قورىنا قاتىستى ماسەلەلەر شەشىلمەي جۇزەگە اسسا، ۆاشينگتوننىڭ كەلىسسوزدەردەگى نەگىزگى ىقپال تەتىگى السىرەۋى مۇمكىن. ال بۇعازداعى شەكتەۋلەر ساقتالسا، ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسى ءازىر ارزانداي قويمايدى، بۇل ا ق ش- تا گاز باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە الىپ كەلگەن.
يران بيلىگىندە ورتاق ۇستانىم جوق
تەلەارنانىڭ جازۋىنشا، دونالد ترامپتىڭ الداعى قادامدارى ازىرگە انىق ەمەس. ا ق ش بيلىگى يران ىشىندەگى الاۋىزدىققا الاڭداپ وتىر جانە ىقتيمال كەلىسىم بويىنشا سوڭعى شەشىمدى كىم قابىلدايتىنى بەلگىسىز.
Axios دەرەگىنشە، يران بيلىگىنىڭ ىشىندە قانداي يادرولىق جەڭىلدىكتەرگە بارۋعا بولاتىنى جونىندە ورتاق ۇستانىم جوق.
Reuters- ءتىڭ پاكىستانداعى دەرەككوزدەرى حابارلاعانداي، دەلدال ءرولىن اتقارىپ وتىرعان يسلاماباد ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەردى ازايتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى تىكەلەي بايلانىس بولماعاننىڭ وزىندە جالعاستىرىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن اق ءۇيدىڭ وكىلى وليۆيا ۋەلس CNN- گە كەلىسسوزدەردىڭ وتە نازىك ەكەنىن ايتىپ، ا ق ش ولاردىڭ بارىسىن ب ا ق ارقىلى تالقىلامايتىنىن مالىمدەگەن. ونىڭ سوزىنشە، «باسىمدىق ا ق ش- تىڭ قولىندا، كەز كەلگەن كەلىسىم امەريكالىقتاردىڭ مۇددەسىنە ساي بولۋى ءتيىس جانە يران ەشقاشان يادرولىق قارۋعا قول جەتكىزبەۋى كەرەك».
ءمانسىز كەلىسسوزدەر
دونالد ترامپ بۇعان دەيىن ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەردىڭ پاكىستانعا جوسپارلانعان ساپارىن توقتاتقان. بۇل كەزدەسۋدە كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى كەزەڭى، سونىڭ ىشىندە ىقتيمال اسكەري ارەكەتتەر ماسەلەسى تالقىلانۋى ءتيىس بولعان. قازىر ا ق ش پەن يران اراسىندا ۋاقىتشا ءبىتىم بار.
اق ءۇي باسشىسى بۇل شەشىمىن تەگەران تاراپىنان قاناعاتتانارلىق ۇسىنىس تۇسپەگەنىمەن ءتۇسىندىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، يران قانداي ىمىراعا دايىن ەكەنى جانە سوڭعى شەشىمدى كىم قابىلدايتىنى ناقتى بولمايىنشا، ءوز كومانداسىن جىبەرۋدىڭ ءمانى جوق.
بۇعان دەيىن يراندىق دەلەگاتسيا دا كەلىسسوزدەرگە كەلۋدەن باس تارتىپ، مۇنداي بايلانىستاردى «ۋاقىتتى بوسقا كەتىرۋ» دەپ باعالاعان.