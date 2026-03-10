يران زىمىراندىق سوققىلاردىڭ اۋقىمىن كەڭەيتەدى
استانا. KAZINFORM - يران زىمىراندىق سوققىلارىن كۇشەيتىپ، ولاردىڭ قاشىقتىعى مەن قۋاتىن ارتتىراتىنىن حابارلادى.
بۇل تۋرالى يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى گۆاردياسىنىڭ (ك س ي ر) اۋە- كوسموستىق كۇشتەر كومانديرى سەييد مادجيد مۋساۆي مالىمدەدى.
- ەندى ءبىر توننادان از سالماقتى وقتۇمسىقپەن زىمىران ۇشىرىلمايدى! زىمىرانداردىڭ ۇشۋ ۇزاقتىعى مەن بيىكتىگى ارتتىرىلادى، ال اسەر ەتۋ اۋقىمى كەڭەيەدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن يزرايل يراننان ۇشىرىلعان زىمىرانداردى توقتاتقانىن حابارلاعان.
- ءبىراز بۇرىن يزرايل قورعانىس ارمياسى يراننان يزرايل تەرريتورياسىنا باعىتتالعان زىمىرانداردى انىقتادى. قورعانىس جۇيەلەرى (پ ۆ و) قاتەردى بەيتاراپتاندىرۋ ءۇشىن قولدانىلدى، - دەلىنگەن يزرايل ارمياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار، يراننان ۇشىرىلعان بالليستيكالىق زىمىراننىڭ تۇركيا اۋە كەڭىستىگىنە كىرگەنى جانە ناتو- نىڭ اۋە جانە زىمىراننان قورعانىس قۇرالدارىمەن بەيتاراپتاندىرىلعانى بەلگىلى بولدى.