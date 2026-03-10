    08:17, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران زىمىراندىق سوققىلاردىڭ اۋقىمىن كەڭەيتەدى

    استانا. KAZINFORM - يران زىمىراندىق سوققىلارىن كۇشەيتىپ، ولاردىڭ قاشىقتىعى مەن قۋاتىن ارتتىراتىنىن حابارلادى.

    Иран расширяет диапазон воздействий ракет
    Фото: WANA

    بۇل تۋرالى يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى گۆاردياسىنىڭ (ك س ي ر) اۋە- كوسموستىق كۇشتەر كومانديرى سەييد مادجيد مۋساۆي مالىمدەدى.

    - ەندى ءبىر توننادان از سالماقتى وقتۇمسىقپەن زىمىران ۇشىرىلمايدى! زىمىرانداردىڭ ۇشۋ ۇزاقتىعى مەن بيىكتىگى ارتتىرىلادى، ال اسەر ەتۋ اۋقىمى كەڭەيەدى، - دەدى ول.

    بۇعان دەيىن يزرايل يراننان ۇشىرىلعان زىمىرانداردى توقتاتقانىن حابارلاعان.

    - ءبىراز بۇرىن يزرايل قورعانىس ارمياسى يراننان يزرايل تەرريتورياسىنا باعىتتالعان زىمىرانداردى انىقتادى. قورعانىس جۇيەلەرى (پ ۆ و) قاتەردى بەيتاراپتاندىرۋ ءۇشىن قولدانىلدى، - دەلىنگەن يزرايل ارمياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاماسىندا.

    سونىمەن قاتار، يراننان ۇشىرىلعان بالليستيكالىق زىمىراننىڭ تۇركيا اۋە كەڭىستىگىنە كىرگەنى جانە ناتو- نىڭ اۋە جانە زىمىراننان قورعانىس قۇرالدارىمەن بەيتاراپتاندىرىلعانى بەلگىلى بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
