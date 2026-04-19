    08:27, 19 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    يران ورمۋز بۇعازىن قايتا جابادى

    استانا. KAZINFORM - يران قارۋلى كۇشتەرى Fars اقپارات اگەنتتىگىنە تەگەران الدىڭعى كۇنى جاريالاعان ورمۋز بۇعازىن اشۋ تۋرالى شەشىمىن كەرى قايتاراتىنىن حابارلادى، دەپ حابارلايدى BILD.

    Иран вновь перекрывает Ормузский пролив
    فوتو: BILD

    وعان ا ق ش-تىڭ يران پورتتارىن قورشاۋعا الۋى سەبەپ بولدى.

    - ەگەر قورشاۋ جالعاسا بەرسە، ورمۋز بۇعازى اشىق قالمايدى، - دەپ جازدى يران پارلامەنتىنىڭ ىقپالدى سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف X پلاتفورماسىندا.

    بۇعان دەيىن قاقتىعىس باستالعاننان بەرگى العاشقى كرۋيزدىك كەمە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكەن بولاتىن.

    يران مەن ا ق ش سوعىس باستالعاننان بەرى ءىس جۇزىندە جابىلعان ستراتەگيالىق سۋ جولى اتىستى توقتاتۋ اياقتالعانعا دەيىن كوممەرتسيالىق قوزعالىس ءۇشىن تولىعىمەن قايتا اشىلاتىنىن مالىمدەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ترامپ ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر دەمالىس كۇندەرى جالعاساتىنىن مالىمدەدى.

     

