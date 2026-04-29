يران قاجىلىق ماۋسىمىنا تولىق دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يراندا بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمىن ۇيىمداستىرۋعا بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالعان، دەپ حابارلايدى ي ر ن ا.
بۇل تۋرالى قاجىلىق جانە زيارات ىستەرى ۇيىمىنىڭ وكىلى ناسەر حوۆەيزاۆي ءمادينا اۋەجايىنا العاشقى قاجىلار توبى كەلگەننەن كەيىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋد ارابياسىنا قاجىلاردىڭ كىرۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇزاق كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلگەن.
- قاجىلىقتى لايىقتى وتكىزۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي تولىق دايىن. نەگىزگى توپتار كەلە باستاعان ساتتەن قىزمەت كورسەتۋگە كىرىسۋگە ءازىرمىز، - دەدى ناسەر حوۆەيزاۆي.
ايتا كەتەيىك، العاشقى توپ Iran Air اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسىمەن تەگەرانداعى يمام حومەيني اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدان ۇشقان.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسى قاجىلىق قارساڭىندا مەككەگە كىرۋگە قاتىستى جاڭا تالاپتاردى جاريالادى.