يران: ءبىز ا ق ش- تان بىتىمگە كەلۋدى سۇراعان ەمەسپىز
استانا. قازاقپارات - يران ا ق ش- تان بەيبىت بىتىمگە كەلۋدى سۇراعان جوق جانە سۇرامايدى دا. پارسى ەلىنىڭ پارلامەنتىندەگى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە حالىقارالىق قارىم- قاتىناس كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى يبراحيم ازيزي وسىلاي دەپ مالىمدەدى.
ول قۇراما شتاتتاردىڭ كەلىسىمدەردى بۇزۋ جانە ۋادەسىندە تۇرماۋ ارەكەتتەرىن سىنعا الدى.
وسىنىڭ الدىندا دونالد ترامپ پاكىستاندىق دەلدالداردىڭ ءوتىنىشىنىڭ نەگىزىندە وق اتپاۋ رەجيمىن ۇزارتقانىن ايتقان بولاتىن. بەيبىت ءبىتىم ەكى اپتاعا سوزىلىپ، كەشە مەرزىمى اياقتالدى. ترامپ ۇزارتقان وق اتپاۋ رەجيمىنىڭ قاي ۋاقىتقا دەيىن سوزىلاتىنىن ناقتىلاعان جوق.
يبراحيم ازيزي، يران پارلامەنتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە حالىقارالىق قارىم-قاتىناس كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى:
- كوپتەگەن ازاماتىمىز كەرىسىنشە «40 كۇنگە سوزىلعان سوعىستان كەيىن نە ءۇشىن وق اتپاۋ رەجيمىنە كەلىستىڭىزدەر» دەپ ءبىزدى ايىپتاپ جاتىر. ولار بەيبىت ءبىتىمنىڭ ورنىنا تىزە بۇككەن جاۋدى سوڭىنا دەيىن تىقسىرىپ، ءبىرجولاتا تالقانداپ تاستاۋ كەرەك ەدى دەگەندى ايتادى. الايدا ول كەزدە ءبىز سوعىستىڭ ادەپ قاعيدالارىنا ادال بولۋدى ۇيعاردىق. نەگىزى اتىستى توقتاتۋ - قايتا كۇش جيناۋعا جاقسى مۇمكىندىك. ءبىز مۇنى بارىنشا جاقسى پايدالانىپ جاتىرمىز. باسقىنشىنى اۋىر جازالاماي، ولارعا وكىنىشتىڭ اشى زارىن تاتتىرماي، شايقاس الاڭىنان كەتپەيمىز.
