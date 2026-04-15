يران بەس ەلدەن وتەماقى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ءتيىستى تالاپتار ب ۇ ۇ باس حاتشىسى مەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسىنا جولدانعان حاتتاردا بار، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
يراننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى ءامىر سايد ءيراۆانيدىڭ ايتۋىنشا، اراب ەلدەرى حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن بۇزدى جانە يرانعا زاڭسىز ارەكەتتەر سالدارىنان كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋگە مىندەتتى.
- اگرەسسور يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى اگرەسسيا اكتىلەرىن جاساۋ ءۇشىن باحرەين كورولدىگى، ساۋد ارابياسى كورولدىگى، قاتار مەملەكەتى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە يوردانيا حاشيميت كورولدىگىنىڭ اۋماقتارىن پايدالاندى. يران يسلام رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە اگرەسسوردىڭ بۇل ەلدەردىڭ اۋماقتارىن پايدالانعانىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كەي جاعدايلاردا ولاردىڭ يراننىڭ ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمىنا قارسى زاڭسىز شابۋىلدارعا قاتىسى بار ەكەنىنە دالەلدەردى ۇسىندى، - دەپ حابارلادى Tasnim News حاتتار مازمۇنىن.
اتالعان ەلدەردىڭ تەگەرانعا قارسى «يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ سوعىستاعى سەرىكتەستەرى رەتىندە ارەكەت ەتۋ» ارقىلى يران يسلام رەسپۋبليكاسى الدىنداعى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن بۇزعانى جانە سوندىقتان حالىقارالىق جاۋاپكەرشىلىكتى موينىنا الاتىنى جانە يرانعا زاڭسىز ارەكەتتەرى سالدارىنان كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق جانە مورالدىق زالالدى قوسا العاندا، كەلتىرىلگەن شىعىندى تولىق وتەۋى ءتيىس ەكەنى اتاپ وتىلگەن.
وسىعان دەيىن ا ق ش يران پورتتارىنا تەڭىز بلوكاداسىن ەنگىزگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.