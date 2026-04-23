19:07, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
يران بالليستيكالىق زىمىرانىن كورسەتتى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- يران كەلىسسوزدەرى تىعىرىققا تىرەلگەن شاقتا يسلام مەملەكەتى تەگەراننىڭ قاق ورتاسىندا ءدۇيىم جۇرتتىڭ نازارىنا بالليستيكالىق زىمىرانىن كورسەتتى. مۇنى كورۋ ءۇشىن تەگەرانداعى ريەۆوليۋتسيا الاڭىنا قاراقۇرىم حالىق جينالدى.
الىس قاشىقتىققا ۇشاتىن Khorramshahr-4 زىمىرانى 2 مىڭ شاقىرىمعا جەتەدى. سونداي-اق ءبىر توننادان استام جارىلعىشتى قوسا الىپ جۇرەدى. وسى سەبەپتى بۇل - يراندا جاسالعان ەڭ كۇشتى قارۋدىڭ ءبىرى سانالادى.
