20:15, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
يران اراب ەلدەرىنەن وتەماقى تالاپ ەتتى
استانا. قازاقپارات - يران اراب ەلدەرىنەن ا ق ش -يزرايل شابۋىلى كەزىندەگى زالال ءۇشىن وتەماقى تالاپ ەتتى.
بۇل تۋرالى IRNA اگەنتتىگى حابارلادى. باسىلىم مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، باحرەين، ساۋد ارابياسى، قاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى مەن يوردانيا ماتەريالدىق جانە مورالدىق زياندى تولىعىمەن وتەۋگە ءتيىس. ويتكەنى بۇل مەملەكەتتەردىڭ اۋماعى يسلام مەملەكەتىنە سوققى بەرۋ ءۇشىن پايدالانىلعان.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشكە جولداعان حاتتا يران بۇل ەلدەردىڭ ارەكەتتەرى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى بۇزاتىنىن مالىمدەدى.