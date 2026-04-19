يران: ا ق ش-پەن تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە ءالى ەرتە
استانا. KAZINFORM - يران پارلامەنتىنىڭ ءتوراعاسى مۇحامماد باگەر عاليباف مەملەكەتتىك Tasnim اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى كەلىسسوزدەردە بەلگىلى ءبىر ىلگەرىلەۋ بولعانىمەن، تاراپتار اراسىندا ءالى دە ەلەۋلى كەلىسپەۋشىلىكتەر ساقتالىپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BILD.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە ءالى ەرتە.
عاليباف سونداي-اق يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمە قاتىناسىن تولىق باقىلاۋدا ۇستاپ وتىرعانىن ايتتى. بۇعان دەيىن تەگەران بۇعازدى قايتادان جاپقان بولاتىن.
Fars اگەنتتىگىنىڭ دەرەگىنشە، يران قارۋلى كۇشتەرى شتابىنىڭ وكىلى مۇنداي قادامدى ا ق ش-تىڭ يران پورتتارىنا قاتىستى بلوكاداسىن جالعاستىرۋىمەن تۇسىندىرگەن.
كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى كەزەڭى وتەدى مە؟
پاكىستاننىڭ دەلدالدىعىمەن 22-ساۋىردە اياقتالۋى ءتيىس اتىستى توقتاتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ جانە جان-جاقتى كەلىسىم ازىرلەۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ا ق ش-تىڭ كەيبىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ راستالماعان مالىمەتىنە سايكەس، كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر 20-ساۋىردە پاكىستان استاناسى يسلامابادتا قايتا كەزدەسۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەىك، ترامپ ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر دەمالىس كۇندەرى جالعاساتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.