يران ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندىنا قاتىسۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - تەگەران ا ق ش-پەن كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندىنا قاتىسپايتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ رەسمي ي ر ن ا اقپارات اگەنتتىگى ءمالىم ەتتى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يرنا ءوزىنىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا يراننىڭ كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى راۋندىن وتكىزبەۋى «ۆاشينگتوننىڭ شەكتەن تىس تالاپتارىنا، شىندىققا جاناسپايتىن ۇمىتتەرىنە، ۇستانىمنىڭ ۇنەمى وزگەرۋىنە، ءجيى قاراما-قايشىلىقتارعا جانە يراننىڭ اتىستى توقتاتۋدى بۇزۋ دەپ سانايتىن اسكەري- تەڭىز بلوكاداسىنا بايلانىستى» دەپ جازدى.
تاعى ءبىر پارسى تىلىندەگى حاباردا يرنا تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسسوزدەرىنىڭ ەكىنشى راۋندى يسلامابادتا ءوتىپ جاتقانى تۋرالى حابارلامالار «شىندىققا جاناسپايدى» دەپ مالىمدەدى.
اگەنتتىك امەريكا قۇراما شتاتتارى تاراتقان حابارلامالاردى يرانعا قىسىم جاساۋعا باعىتتالعان «ب ا ق پەن كىنا ويىنىنىڭ» ءبىر بولىگى دەپ سيپاتتاپ، «شەكتەن تىس، لوگيكاعا سىيمايتىن جانە شىندىققا جاناسپايتىن تالاپتار، ۇستانىمداردىڭ ءجيى وزگەرۋى، ا ق ش- تىڭ ۇنەمى قاراما- قايشى مالىمدەمەلەرى جانە اسكەري- تەڭىز بلوكاداسىن جالعاستىرۋى» قازىرگى ۋاقىتتا كەلىسسوزدەردەگى ىلگەرىلەۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
IRNA قازىرگى جاعدايدا جەمىستى كەلىسسوزدەر ءۇشىن «يكەمدى پەرسپەكتيۆالار جوق» دەپ قوستى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى الەۋمەتتىك جەلىلەردە امەريكالىق كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر دۇيسەنبى كۇنى يسلامابادقا سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن يرانمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەتىنىن حابارلاعان بولاتىن.