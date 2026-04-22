ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:39, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    يران ا ق ش- پەن كەلىسسوزگە نەگە قاتىسپايتىنىن ءتۇسىندىردى

    استانا. KAZINFORM - يراننىڭ كەلىسسوز توبى پاكىستاندىق دەلدال ارقىلى امەريكالىق تاراپقا سارسەنبى كۇنى پاكىستان استاناسىندا بولمايتىنىن حابارلادى، دەپ جازدى يراننىڭ Tasnim اقپارات اگەنتتىگى.

    Иран не примет участие в переговорах с США в Исламабаде
    Фото: Anadolu

    تەگەران بۇل شەشىمىن ب ا ق حابارلامالارىنا سايكەس، 22 - ساۋىردە يسلامابادتا ءوتۋى ءتيىس كەلىسسوزگە قاتىسۋ ءۇشىن قازىرگى كەزدە قانداي دا ءبىر ءۇمىتىنىڭ جوقتىعىمەن تۇسىندىرەدى.

    يران تاراپىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا، ا ق ش مىسالى، يزرايلگە ليۆاندا ءبىتىم ورناتۋ ءۇشىن قىسىم جاساماۋ ارقىلى يرانمەن جاسالعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدەردى بۇزدى. وندا رەجيمنىڭ ىسكە اسىرىلۋى اقىرى تەگەراننىڭ زىمىران شابۋىلى قاۋپى ارقىلى قامتاماسىز ەتىلدى.

    - بۇدان باسقا، يسلامابادتاعى كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە ا ق ش تاراپى شامادان تىس كوپتەگەن تالاپتار قويدى، بۇل باستاپقى كەلىسىمدەرگە قايشى كەلىپ، كەلىسسوزدىڭ تىعىرىققا تىرەلۋىنە اكەلدى، - دەپ جازدى اگەنتتىك.

    تەگەران سونىمەن قاتار ۆاشينگتون يراننىڭ ورمۋز بۇعازى اشىلعانىن جاريالاعاننان كەيىن اسكەري-تەڭىز بلوكاداسىن جالعاستىردى دەپ مالىمدەدى.

    - وسىعان بايلانىستى يران قازىرگى جاعدايدا كەلىسسوزگە قاتىسۋ - ۋاقىتتى بوسقا وتكىزۋ دەپ سانايتىنىن مالىمدەدى، سەبەبى ا ق ش قانداي دا ءبىر قولايلى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. سوندىقتان يراننىڭ امەريكالىق تاراپپەن كەلىسسوزگە كىرىسۋ نيەتى جوق، - دەپ حابارلادى Tasnim.

    وسىدان بىرنەشە ساعات بۇرىن Axios پورتالىنىڭ ءتىلشىسى باراك راۆيد دەرەككوزگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ يرانمەن كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە دەلەگاتسيانى باسقارعان ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتىنىڭ پاكىستانعا ساپارى بەلگىسىز مەرزىمگە كەيىنگە قالدىرىلعانىن حابارلادى.

    New York Times گازەتى جاعدايمەن تىكەلەي تانىس امەريكالىق شەنەۋنىككە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، دجەي دي ءۆەنستىڭ پاكىستانعا ساپارى «تەگەراننىڭ كەلىسسوزدەگى ا ق ش ۇستانىمدارىنا جاۋاپ بەرمەۋنە» بايلانىستى كەيىنگە قالدىرىلعانىن حابارلادى.

    وسىعان دەيىن يران مەن ا ق ش پاكىستانداعى كەلىسسوزدەردە سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە الماعانىن حابارلادىق.

    سونداي-اق ترامپ يرانمەن اراداعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن جانە ءبىتىمدى تەگەران وكىلدەرى بەيبىت رەتتەۋ بويىنشا ۇسىنىسىن ۇسىنعانعا دەيىن ءارى كەلىسسوزدەر اياقتالعانشا ۇزارتقانىن جاريالادى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار