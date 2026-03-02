يران ا ق ش-پەن كەلىسسوز جۇرگىزبەيدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ قاۋىپسىزدىك باسشىسى ەلدىڭ ا ق ش- پەن «كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەيتىنىن» مالىمدەدى جانە دونالد ترامپتى يزرايل مۇددەسىن بارىنەن جوعارى قويدى دەپ ايىپتادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى حابارلادى.
يراننىڭ جوعارعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي لاريدجاني جەكسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى ءوزىنىڭ «ءبىرىنشى ورىندا امەريكا» ۇرانىن «ءبىرىنشى ورىندا يزرايل» ۇرانىنا اينالدىردى دەپ ايىپتاپ، تەگەران ا ق ش ۇكىمەتىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەيتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى FOX News.
ول سونداي-اق ا ق ش ب ا ق- تارىنىڭ يراننىڭ ۆاشينگتونمەن يادرولىق كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋعا تىرىسىپ جاتقانى تۋرالى مالىمدەمەلەرىن جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى Khaama.
- ءبىز ا ق ش- پەن كەلىسسوز جۇرگىزبەيمىز، - دەدى ءالي لاريدجاني الەۋمەتتىك جەلىدە.
جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ قاۋىپسىزدىك باسشىسى تەگەران تاياۋ شىعىستىڭ باسقا ەلدەرىنە شابۋىل جاساعىسى كەلمەيتىنىن، ءبىراق ايماقتاعى ا ق ش اسكەري بازالارى يرانعا شابۋىل جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلعان كەزدە جاۋاپ بەرۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
- ايماق ەلدەرىنە: ءبىزدىڭ سىزدەرگە شابۋىل جاساۋ نيەتىمىز جوق. ءبىراق ءسىزدىڭ اۋماعىڭىزدا ورنالاسقان بازالار بىزگە قارسى پايدالانىلسا، ەگەر ا ق ش وسى كۇشتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، ايماقتا وپەراتسيا جۇرگىزسە، ءبىز بۇل بازالارعا سوققى بەرەمىز. ويتكەنى بۇل بازالار بۇل ەلدەر اۋماعىنىڭ بولىگى ەمەس، امەريكا جەرىنىڭ بولىگى، - دەپ جازدى ءالي لاريدجاني.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراننىڭ جاڭا باسشىلىعىنان كەلىسسوز جۇرگىزۋ تۋرالى ۇسىنىس العانى حابارلانعان بولاتىن.