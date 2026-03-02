ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    يران ا ق ش-پەن كەلىسسوز جۇرگىزبەيدى

    استانا. KAZINFORM - يراننىڭ قاۋىپسىزدىك باسشىسى ەلدىڭ ا ق ش- پەن «كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەيتىنىن» مالىمدەدى جانە دونالد ترامپتى يزرايل مۇددەسىن بارىنەن جوعارى قويدى دەپ ايىپتادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى حابارلادى.

    Иран не будет вести переговоры с США
    Фото: aa.com.tr

    يراننىڭ جوعارعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي لاريدجاني جەكسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى ءوزىنىڭ «ءبىرىنشى ورىندا امەريكا» ۇرانىن «ءبىرىنشى ورىندا يزرايل» ۇرانىنا اينالدىردى دەپ ايىپتاپ، تەگەران ا ق ش ۇكىمەتىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەيتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى FOX News.

    ول سونداي-اق ا ق ش ب ا ق- تارىنىڭ يراننىڭ ۆاشينگتونمەن يادرولىق كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋعا تىرىسىپ جاتقانى تۋرالى مالىمدەمەلەرىن جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى Khaama.

    - ءبىز ا ق ش- پەن كەلىسسوز جۇرگىزبەيمىز، - دەدى ءالي لاريدجاني الەۋمەتتىك جەلىدە.

    جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ قاۋىپسىزدىك باسشىسى تەگەران تاياۋ شىعىستىڭ باسقا ەلدەرىنە شابۋىل جاساعىسى كەلمەيتىنىن، ءبىراق ايماقتاعى ا ق ش اسكەري بازالارى يرانعا شابۋىل جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلعان كەزدە جاۋاپ بەرۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.

    - ايماق ەلدەرىنە: ءبىزدىڭ سىزدەرگە شابۋىل جاساۋ نيەتىمىز جوق. ءبىراق ءسىزدىڭ اۋماعىڭىزدا ورنالاسقان بازالار بىزگە قارسى پايدالانىلسا، ەگەر ا ق ش وسى كۇشتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، ايماقتا وپەراتسيا جۇرگىزسە، ءبىز بۇل بازالارعا سوققى بەرەمىز. ويتكەنى بۇل بازالار بۇل ەلدەر اۋماعىنىڭ بولىگى ەمەس، امەريكا جەرىنىڭ بولىگى، - دەپ جازدى ءالي لاريدجاني.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراننىڭ جاڭا باسشىلىعىنان كەلىسسوز جۇرگىزۋ تۋرالى ۇسىنىس العانى حابارلانعان بولاتىن.

