يلون ماسكتىڭ بايلىعى $500 ميللياردقا جەتتى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق كاسىپكەر يلون ماسكتىڭ بايلىعى $500 ميللياردقا جەتىپ، جاڭا تاريحي مەجەنى ەڭسەردى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
ول X الەۋمەتتىك جەلىسى، SpaceX، xAI جانە Tesla كومپانيالارىنىڭ يەسى.
Forbes دەرەگىنشە، 1- قازانداعى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا ماسكتىڭ كاپيتالى 500 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. كەيىن كورسەتكىش ءسال تومەندەپ، 499,1- 499,5 ميلليارد دوللار ارالىعىندا باعالاندى. تەك Tesla اكسيالارىنىڭ ءبىر كۇندە 4 پايىزعا ءوسۋى بيزنەسمەننىڭ بايلىعىن 9,3 ميلليارد دوللارعا ارتتىرعان.
ساراپشىلار ماسكتىڭ بايلىعىنىڭ ءوسۋىن بىرنەشە فاكتورلارمەن بايلانىستىرادى. SpaceX كومپانياسىنىڭ قۇنى سوڭعى ايلاردا 50 ميلليارد دوللارعا ءوسىپ، جالپى باعاسى 168 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. سونىمەن بىرگە xAI كومپانياسى مەن X الەۋمەتتىك جەلىسىنىڭ بىرىگۋى ناتيجەسىندە جاڭا xAI Holdings قۇنى 113 ميلليارد دوللارعا باعالاندى. ماسكتىڭ ۇلەسى - 53 پايىز، شامامەن 60 ميلليارد دوللار.
Forbes تىڭ ەڭ باي ادامدار رەيتينگىندە ماسك العاش رەت 2021 -جىلى Amazon نەگىزىن قالاۋشى دجەفف بەزوستى باسىپ وزعان ەدى. ول كەزدە كاسىپكەردىڭ داۋلەتى 271,3 ميلليارد دوللار دەپ باعالانعان. سودان بەرى ول بىرنەشە رەت رەيتينگتەگى كوشباسشىلىقتى جوعالتىپ، قايتا قايتارىپ وتىردى.
ميللياردەرلەر رەيتينگىندە ماسك ءبىرىنشى ورىندا تۇر. ەكىنشى ورىندا - Oracle كومپانياسىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لارري ەلليسون ($351,6 ميلليارد)، ءۇشىنشى ورىندا - Meta كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى مارك سۋكەربەرگ ($246,1 ميلليارد. سونداي- اق تىزىمدە Amazon نەگىزىن قالاۋشى دجەفف بەزوس ($233,2 ميلليارد) پەن Google نەگىزىن قالاۋشى لارري پەيدج ($204,6 ميلليارد) بار.
بۇعان دەيىن يلون ماسك كومپانياسىندا 500 قىزمەتكەر قىسقارتۋعا ۇشىراعان بولاتى.