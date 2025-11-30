ىشكى تۋريزم: قىسقى دەمالىستى قايدا وتكىزگەن ءتيىمدى
استانا. KAZINFORM - قىسقى ءتۋريزمنىڭ ناعىز قاينايتىن شاعى باستالدى. مۇندايدا جۇرتشىلىق ءارى ارزان، ءارى جايلى دەمالىس ورىندارىن ىزدەيدى.
ال ەلىمىزدە قىسقى دەمالىستى ءمىنسىز وتكىزۋ ءۇشىن قايدا بارۋ كەرەك؟ مامان جاۋاپ بەرەدى.
- ءبىزدىڭ ەلىمىزدە قىسقى ءتۋريزمنىڭ ورتالىعى - الماتىنىڭ تاۋلى كلاستەرى. ونداعى «شىمبۇلاق» تاۋ-شاڭعى كۋرورتىمىز ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇلكەن، ەڭ زاماناۋي ينفراقۇرىلىمى جاقسى دامىعان كۋرورت. بىلتىرعى ستاتيستيكا بويىنشا 2 ميلليونعا جۋىق تۋريست قىسقى ۋاقىتتا وسىندا كەلگەن. ونىڭ ىشىندە كوبىسى شەتەلدىك تۋريستەر، - دەيدى travel-جۋرناليست جۇلدىز راحمەت «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
قىسقى ماۋسىمدا الماتىعا اسىرەسە اراب ەلدەرىنەن تۋريستەر ءجيى كەلەتىن كورىنەدى.
- ساۋد ارابياسى مەن اراب امىرلىكتەرى سىندى قارى جوق جەرلەردەن ادام كوپتەپ كەلەدى. نەگە شىمبۇلاق؟ سەبەبى، بۇل جەر الپىگە قاراعاندا الدەقايدا ارزان. ال قىرعىزستانمەن سالىستىرار بولساق، بىزدە تابيعي قار بار. ودان كەيىن الماتىنىڭ كليماتى دا وتە جىلى، تاۋى بيىك - 3200 مەتر ءارى شاڭعى تەبۋگە وتە ىڭعايلى. بۇل ءبىزدىڭ قىسقى تۋريزمدى دامىتۋداعى ارتىقشىلىعىمىز، - دەيدى مامان.
جۋرناليست الماتىداعى تاۋ كلاستەرىنىڭ تۋريزم سالاسىنداعى ارتىقشىلىعىنا توقتالدى.
- جالپى مەملەكەتتىڭ ءوزى ءقازىر 3 كلاستەردى دامىتۋعا دەن قويىپ وتىر عوي: ماڭعىستاۋداعى جاعاجاي، الماتىداعى تاۋ كلاستەرى جانە بۋراباي. سونىڭ ىشىندە الماتىداعى تاۋ كلاستەرى وتە ءتيىمدى. ەگەر شەتەلدىك تۋريستەر بىزگە كەلىپ دەمالار بولسا، ولار ءۇشىن ارزان. وعان قوسا، جاعاجاي تۋريزمىنە قاراعاندا قىسقى تاۋ، شاڭعى، سنوۋبورد تۋريزمى مەملەكەتكە الدەقايدا پايدالى. مىسالى، ءسىز جاعاجايلىق تۋريزمگە ءبىر كۇندە 50 دوللار جۇمساساڭىز، شاڭعى تەبۋ تۋريزمىنە كۇنىنە كەم دەگەندە 300 دوللار جاراتاسىز، - دەيدى ول.
جۇلدىز راحمەت قىسقى دەمالىستى قايدا وتكىزۋگە بولاتىنىن ايتتى.
- ەگەر سىزگە قوناقۇيگە بارىپ، داستارحانىڭىزدى جايىپ، سونداعى ءتاتتى تاعامداردى جەپ، SPA- نى، باسسەيندى قالاساڭىز، وندا سىزگە اقتاۋداعى قىمبات قوناقۇيلەرگە بارۋعا بولادى. قىستا ماۋسىم ەمەس، باعا ارزان، قازاقستاننىڭ ىشىندە 5 جۇلدىزدى قوناقۇيدە وسىلاي دەمالىپ قايتا الاسىز. ال ەگەر بەلسەندى دەمالىس قالاساڭىز - تاۋ، شاڭعى، مونشاعا ءتۇسۋ ۇناسا، ءوز قالاۋىڭىزعا قاراي تاڭداي الاسىز. مەن ءۇشىن مۇنداي دەمالىسقا تاپتىرماس ءوڭىر - شىعىس قازاقستان. قىستىڭ وتانى، جالپى اياز اتانىڭ ەلى دەپ تە ايتۋعا بولادى، - دەيدى سپيكەر.
ستۋديا قوناعى شىعىس قازاقستانداعى تۋريزم جايىن دا تىلگە تيەك ەتتى.
- ريددەر ايماعى اسا دامىماعانىمەن، ول جەرگە جاپوندىقتار، ەۋروپالىقتار جەكە تۋرمەن جيى كەلەدى. ءبىراق ونى قازاقستاندىقتار بىلە بەرمەيدى. قازاقستاندا قىس ەڭ ءبىرىنشى ريددەرگە كەلەدى، ەڭ سوڭعى بولىپ سول جاقتان كەتەدى. جالپى بەلسەندى ءتۋريزمنىڭ ىشىندە شىتىرمان وقيعالار تۋريزمى دەگەن ءبولىم بار. جالپى قاردا جۇرۋگە ارنالعان كولىكتى بىلەسىزدەر عوي. سول كولىكتەردىڭ سپورتتىق تۇرلەرى بار. ريددەر تاۋىنداعى بۋفەرلى ايماققا كىرمەيتىن جەرلەردە وسىنداي كولىكتەردى ايداۋعا بولادى. ءبىراق ول قىمبات. سول ءۇشىن قازاقستاندىقتار وعان قىزىقپايدى، - دەيدى مامان.
ال وتباسىلىق دەمالىستى جوسپارلاساڭىز، بۋرابايعا بارۋعا بولادى.
- وتباسىلىق دەمالىستا قىستى سەزىنگىڭىز كەلسە - قار، سىقىرلاعان اياز بولعانىن قالاساڭىز، اققالا جاساعىڭىز كەلسە، ارينە، شىعىس پەن سولتۇستىككە كەلۋ كەرەك. ونىڭ ىشىندە بۋرابايعا. ادامدار بۋرابايدا قىزمەت جەتىسپەيدى، ادامدار كوپ دەسە دە، بۋراباي تۋريستىك ايماقتاردىڭ ىشىندە توپ- تا. سەبەبى، وندا ادامدار ءبارى ءبىر تابيعاتى ءۇشىن بارادى. وندا قىستا دا، جازدا دا ادام ازايمايدى. ءبىراق، قىستا قىزمەت باعاسى جازعا قاراعاندا تومەندەيدى. جازدا قوناقۇيدەن 2 ادامدىق بولمەنى 50 مىڭعا جالداساڭىز، قىستا 30 مىڭ تەڭگەگە الا الاسىز. بۋرابايعا بارىپ، جاقسىلاپ ىزدەپ كورسەڭىز، 15 مىڭعا دا، 150 مىڭ تەڭگەگە دە قوناقۇي تابۋعا بولادى، - دەيدى travel-جۋرناليست.
ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى كوللەدجدەردىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ وقۋ ورىندارىمەن ورناتقان جاڭا ارىپتەستىگى وڭىردەگى كادر دايارلاۋدىڭ مازمۇنىنا وزگەرىس ەنگىزە باستادى.