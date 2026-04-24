ۆيشات نەگىزىن قالاۋشى كاسپي كومپانياسىنىڭ ۇلەسىن نە ءۇشىن ساتىپ الدى
استانا.قازاقپارات - Kaspi كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە باس ديرەكتورى ميحايل لومتادزە قىتايدىڭ تەحنولوگيالىق IT الىبى Tencent كومپانياسى ەندى Kaspi.kz كومپانياسىنىڭ ەڭ ءىرى اكسيونەرلەرىنىڭ قاتارىنا كىرگەنىن جاريالادى.
بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى Oninvest.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
Tencent كومپانياسى Baring Fintech Ventures كومپانياسىنان Kaspi كومپانياسىنىڭ 6 ميلليون امەريكالىق دەپوزيتارلىق اكسيالارىن (ADS) ساتىپ الدى، بۇل جالپى اكسيانىڭ شامامەن %3,2 نا تەڭ. ساتىپ الۋشىلار اراسىندا Kaspi باسشىلىعى، Spice Expeditions فينتەح قورى جانە ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتى مەن ۆيسكونسين ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قورلارى دا بولدى.
Tencent كومپانياسى ينستيتۋتسيونالدىق ينۆەستورلاردىڭ العاشقى بەستىگىنە كىرەدى.
كەلىسىمگە دەيىن كومپانيادا 199,5 ميلليون قاراپايىم اكسيا بولدى، ونىڭ %22,3 ى Baring Funds كومپانياسىنا، %23,04 ى ميحايل لومتادزەگە جانە %20,75 ى ۆياچەسلاۆ كيمگە تيەسىلى بولدى.
كەلىسىم باعاسى جاريالانبادى. دۇيسەنبى كۇنى كەشكە Nasdaq بيرجاسىنىڭ الدىن الا باعاسىنا سۇيەنە وتىرىپ (ADS ءۇشىن شامامەن 85 دوللار)، جەڭىلدىكتەر مەن سىيلىقاقىلاردى ەسەپتەمەگەندە، قۇنى شامامەن 510 ميلليون دوللار (237 ميلليارد تەڭگە) بولۋى مۇمكىن ەدى. Kaspi كومپانياسىنىڭ ينۆەستورلارمەن بايلانىس جونىندەگى باسشىسى دەۆيد فەرگيۋسون «بۇل باعا دۇرىس» ەكەنىن راستادى.
دەۆيد فەرگيۋسوننىڭ سوزىنشە، Tencen ستراتەگيالىق ينۆەستيتسيادان گورى قارجىلىق ينۆەستيتسيا جاسادى. الايدا ۋاقىت وتە كەلە جاعداي وزگەرۋى مۇمكىن، سەبەبى ينۆەستورلار Kaspi ءدىڭ بيزنەس-مودەلىنە، باسقارۋ ساپاسىنا جانە قازاقستان مەن تۇركياداعى ءوسۋ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەرىپ وتىر دەيدى.
Freedom Finance Global تالداۋشىسى دانيار ورازبايەۆ Tencent-تىڭ Kaspi دەگى ۇلەسى قازاقستاندىق كومپانياعا "سۋپەر قولدانبالاردى" مونەتيزاتسيالاۋ تەحنولوگياسى مەن تاجىريبەسىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سانايدى.
«Tencent ءتىڭ جاساندى ينتەللەكتكە ينۆەستيتسيالارىن ەسكەرە وتىرىپ، بۇل Kaspi گە جاساندى ينتەللەكتتى ءوزىنىڭ سۋپەر قولدانباسىندا تەزىرەك ەنگىزۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن. Tencent ءتىڭ دامۋشى نارىقتاردا كەڭەيۋ تاجىريبەسى دە بار، بۇل Kaspi گە تۇركياداعى بيزنەسىن دامىتۋعا كومەكتەسەدى»، - دەدى ورازبايەۆ.
J. P. Morgan ەسەبىنە سايكەس، Kaspi.kz 2026 قارجى جىلىندا تۇزەتىلگەن كونسوليداتسيالانعان EBITDA ءوسىمىن %5 عا دەيىن ارتتىرادى دەپ كۇتەدى، ال 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش %20 بولعان. ءوسىمنىڭ باياۋلاۋى ءىشىنارا وتكەن جىلعى ەسەپكە Rabobank تەن ساتىپ الىنعان تۇركيالىق Hepsiburada ەلەكتروندىق كوممەرتسيا پلاتفورماسىنىڭ %86 اكتسياسىنىڭ ناتيجەلەرى ەنگىزىلۋىمەن تۇسىندىرىلەدى.
Kaspi.kz ءارتۇرلى سيفرلىق قىزمەتتەردى ءبىر پلاتفورماعا بىرىكتىرەتىن سۋپەر قولدانبا مودەلىن ازىرلەپ جاتىر. ەكوجۇيە قازاقستان مەن تۇركيادا 25 ميلليوننان استام پايدالانۋشىعا جانە 900000 ساۋداگەرگە قىزمەت كورسەتەدى.
Tencent نەگە Kaspi گە ينۆەستيتسيا سالىپ جاتىر
Tencent ينۆەستيتسيالىق حولدينگى - الەمدەگى ەڭ ءىرى سيفرلىق، ماركەتينگتىك، كوممۋنيكاتسيالىق، فينتەح جانە بيزنەس قىزمەتتەرىن جەتكىزۋشىلەردىڭ ءبىرى. ول قىتايداعى ەڭ تانىمال حابار الماسۋ قولدانبالارىنا، Tencent QQ جانە WeChat قا، سونداي-اق پايدالانۋشىلار سانى بويىنشا الەمدەگى ءۇشىنشى ءىرى الەۋمەتتىك جەلى Qzone عا يەلىك ەتەدى. 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنداعى جاعداي بويىنشا Tencent اكتيۆتەرى 2,04 تريلليون يۋانعا باعالاندى. كومپانيانىڭ نارىقتىق كاپيتاليزاتسياسى 600 ميلليارد دوللاردان اسادى.
Tencent كومپانياسىنىڭ ورتالىق ازيادا ورنالاسقان كومپانياعا ينۆەستيتسيا سالۋى ءبىرىنشى رەت ەمەس. ناقتىراق ايتقاندا، وزبەكستاندا كومپانيا بۇرىن جەرگىلىكتى ەڭ ءىرى تسيفرلىق ەكوجۇيە ۋزۋمعا ينۆەستيتسيا سالعان. 2025 -جىلى ولار شامامەن 70 ميلليون دوللارلىق راۋندقا، ال 2026 -جىلى 130 ميلليون دوللاردان اساتىن ستراتەگيالىق راۋندقا قاتىسقان.
Portfolio Investments كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە باس ديرەكتورى مۋنير ياكۋبوۆ Tencent كومپانياسىنىڭ جەتەكشى سيفرلىق پلاتفورمالارعا ينۆەستيتسيا سالۋ ارقىلى ورتالىق ازيادا ءوز ورنىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا تۇراقتى ستراتەگياسى بار دەپ سانايدى جانە Kaspi كومپانياسىمەن جاسالعان كەلىسىم ولاردىڭ تسيفرلىق ەكوجۇيەسىن ودان ءارى دامىتۋداعى لوگيكالىق قادام بولىپ كورىنەدى.