ياساۋي مۇراسى يۋنەسكو اياسىندا كەڭىنەن دارىپتەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2026-جىلعى 4-ساۋىردەگى قاۋلىسىمەن 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن ىلگەرىلەتۋ جانە ناسيحاتتاۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارى بەكىتىلدى.
جوسپار بىرنەشە باعىت بويىنشا 37 ءىس-شارانى قامتيدى:
قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى سىيلىقتى ينستيتۋتسيونالدىق جانە قۇقىقتىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتۋ
عىلىمي-زەرتتەۋ جانە ءبىلىم بەرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار
مادەني-اعارتۋشىلىق جانە شىعارماشىلىق ءىس-شارالار
اقپاراتتىق-يميدجدىك جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋ
مۇرانى قالپىنا كەلتىرۋ (رەستاۆراتسيا)
اتاپ ايتقاندا، كەلەسى جۇمىستاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان:
تۇركىستان قالاسىندا وقۋشىلار اراسىندا ءداستۇرلى «ياساۋي تانۋ» بايقاۋىنىڭ رەسپۋبليكالىق كەزەڭىن ۇيىمداستىرۋ
قوجا احمەت ياساۋيدىڭ شىعارمالارى مەن عىلىمي ەڭبەكتەرىن باسىپ شىعارۋ
«ياساۋي تانۋ» اتتى حالىقارالىق عىلىمي جۋرنال شىعارۋ
مەكتەپتەردە «Yassawi Week» اتتى اپتالىق ءىس-شارالار وتكىزۋ
«قوجا احمەت ءياساۋيدىڭ رۋحاني مۇراسى: جاستار كوزقاراسى» تاقىرىبىندا رەسپۋبليكالىق ەسسە بايقاۋىن وتكىزۋ
تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى ستۋدەنتتەرى اراسىندا «ياساۋي مۇراسى جانە ونىڭ تۇركى الەمىنە ىقپالى» اتتى رەسپۋبليكالىق كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرۋ
استانا، الماتى جانە تۇركىستان قالالارىندا ارحيۆتىك ماتەريالدار مەن قولجازبالار نەگىزىندە قۇجاتتىق كورمەلەر وتكىزۋ
وبلىس ورتالىقتارىنداعى كوشەلەردىڭ نەمەسە داڭعىلداردىڭ بىرىنە قوجا احمەت ياساۋي ەسىمىن بەرۋ
وتاندىق جانە شەتەلدىك ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ارنايى جوبالاردى (پودكاست، چەللەندج، بەينەروليكتەر) ىسكە قوسۋ
يۋنەسكو اياسىندا قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان حالىقارالىق عىلىمي كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرۋ
شەتەل مەملەكەتتەرىندە پاركتەرگە نەمەسە كوشەلەرگە قوجا احمەت ياساۋي ەسىمىن بەرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ
قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىندە عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزۋ
قاۋلى قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
