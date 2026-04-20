يانا لەگكوديموۆانى ولتىرگەندەر «قارا بۇركىتكە» جىبەرىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - يانا لەگكوديموۆانى ولتىرگەنى ءۇشىن ءومىر بويىنا سوتتالعان ريزۋان قايىرجانوۆ پەن التىنبەك كاتيموۆ قوستاناي وبلىسىندا ورنالاسقان «قارا بۇركىت» تۇرمەسىنە جىبەرىلدى. بۇل اقپاراتتى اتىراۋ وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى دەپارتامەنتى راستادى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا قاماۋدا وتىرعان ەكى ايىپتالۋشى 19-ءساۋىر كۇنى ارنايى ۆاگونمەن تۇرمەگە جىبەرىلگەن.
ەسكە سالايىق، ريزۋان حايىرجانوۆ پەن التىنبەك كاتيموۆقا قاتىستى سوتۇكىمى 2025 -جىلدىڭ 17- قاراشاسىندا شىقتى. سوت ولاردى جابىرلەنۋشىنى اسا قاتىگەزدىكپەن ولتىرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىپ، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداعان.
اقپان ايىندا ايىپتىلاردىڭ اپپەلياتسيالىق شاعىمى قارالدى. اتىراۋ وبلىستىق سوتىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىرعان ەدى.
سوت ۇكىمىنە سايكەس، ولار جازاسىن ەرەكشە رەجيمدەگى «قارا بۇركىت» مەكەمەسىندە وتەۋى ءتيىس.
بۇعان دەيىن اتىراۋ قالاسىنا ق ر ۇلتتىق ۇلانىنىڭ ارنايى قاراۋىلى ءساۋىر ايىندا كەلىپ، سوتتالعاندار ارنايى ءتىزىم بويىنشا كەزەكپەن جونەلتىلەتىنىن جازعان ەدىك.