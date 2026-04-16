وزبەكستان ءىرى قارا مال ءوسىرۋ ءۇشىن بەلارۋستەن جەردى جالعا الادى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان بەلارۋس اۋماعىنداعى 4 مىڭ گەكتار ەگىستىك جەردى ۇزاق مەرزىمگە جالعا الۋعا ۋاعدالاستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Dunyo اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قاشقاداريا وبلىسىنىڭ دەلەگاتسياسى بەلارۋس ەلىنە جۇمىس ساپارىمەن باردى. ونىڭ بارىسىندا وزبەك تاراپى ۆيتەبسك وبلىسىنىڭ ءبىرقاتار اۋدانىنداعى مال شارۋاشىلىعى كەشەندەرى مەن ساۋدا نىساندارىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
ۆيتەبسك وبلىستىق اتقارۋ كوميتەتىنىڭ باسشىلىعىمەن وتكەن كەزدەسۋدە تاراپتار ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە ءوزارا ءتيىمدى وندىرىستەر قۇرۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.
سونىمەن قاتار ساپار اياسىندا «Asl Yuksalish Savdo» ،«Muborak qorako‘lchilik» كاسىپورىندارى مەن شۋميلين اۋدانىندا ورنالاسقان «سيروتينسك» مال شارۋاشىلىعى فەرماسىمەن كەلىسىم جاسالدى. ۋاعدالاستىققا سايكەس، وزبەك تاراپى 4 مىڭ گەكتار ەگىستىك جەردى ۇزاق مەرزىمگە جالعا الادى. اتالعان اۋماقتا 1000 باس ءىرى قارا ءوسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، اۋە كەمەسىمەن ەلگە ەت تاسىمالدايتىن وزبەكستاندىق كومپانيالاردىڭ %50 شىعىنى ەندى مەملەكەت ەسەبىنەن وتەلەدى.
سونداي-اق، وزبەكستان 2027 -جىلعا دەيىن موڭعوليادان 100 مىڭ باس ۇساق مال ساتىپ الۋعا نيەتتى.