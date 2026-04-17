وڭىرلەردەگى بازارلاردا دەلدالداردىڭ قىزمەتىنە شەكتەۋ قويىلماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى پرەمەر- ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا ەلدەگى بازارلاردا ءونىمسىز دەلدالداردى قىسقارتۋ جۇمىسىن جانداندىردى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەگىزگى نازار باعانىڭ نەگىزسىز وسۋىنە اسەر ەتەتىن فاكتورلاردى جويۋعا جانە اشىق تاۋار وتكىزۋ تىزبەكتەرىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
16-ءساۋىر كۇنى ق ر س ي م ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرنۇر جاۋتىكبايەۆ تۇركىستان قالاسىندا تۇركىستان، قىزىلوردا، جامبىل وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسىنىڭ بازار يەلەرى جانە ساۋدا نىساندارى اكىمشىلىكتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس وتكىزدى.
ىشكى ساۋدا قاعيدالارىن جەتىلدىرۋ اياسىندا زاڭنامالىق دەڭگەيدە بولشەك ساۋدا جۇزەگە اسىرۋشىلار مەن كوتەرمە جەتكىزۋشىلەردىڭ اراجىگى اجىراتىلدى. وسىلايشا ساتىپ الۋ-ساتۋ ۇدەرىسىنە قاتىسۋشىلاردىڭ قۇرامى جۇيەلەنىپ، قوسىلعان قۇن قالىپتاستىرمايتىن، ءبىراق جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى سوڭعى باعاعا اسەر ەتەتىن ءونىمسىز دەلدالداردىڭ قاتىسۋى شەكتەلدى.
وسىعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى ءىرى كوتەرمە بازارلارداعى زاڭسىز ارەكەتتەر تۋرالى ايتقان بولاتىن.