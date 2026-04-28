وتىز جىلعا جىردان تارتۋ

استانا. KAZINFORM - استانادا ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 30 جىلدىق مەرەيتويى اياسىندا «سىر ساندىق» اتتى ەكى تومدىق ولەڭدەر جيناعى جارىق كوردى.
جيناققا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ پروفەسسور-وقىتۋشىلارى، دوكتورانتتارى مەن ءبىلىم الۋشىلارىنىڭ شىعارمالارى ەنگەن.
باسىلىمنىڭ ءبىر تومىندا «توپجارعان» اقىندار كلۋبىنداعى جاس اقىنداردىڭ جاۋقازىن جىرلارى توپتاستىرىلسا، ەكىنشى تومىندا وقىتۋشىلار مەن دوكتورانتتاردىڭ تاڭداۋلى ولەڭدەرى جاريالانعان.
ۋنيۆەرسيتەتتىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتورى، اكادەميك ەرلان سىدىقوۆ اتاپ وتكەندەي، بۇل جيناق تەك ادەبي تۋىندى عانا ەمەس، وقۋ ورنىندا قالىپتاسقان شىعارماشىلىق مەكتەپتىڭ جالعاسى ءارى جاڭا بۋىننىڭ ءۇنىن تانىتاتىن ماڭىزدى ەڭبەك.
جيناققا ەنگەن تۋىندىلاردا زامان تىنىسى، ادام جانىنىڭ تەرەڭ يىرىمدەرى، وتان، تۋعان جەر جانە ماحاببات تاقىرىپتارى كەڭىنەن كورىنىس تاپقان.
اۆتورلار قاتارىندا قازاق پوەزياسىندا وزىندىك قولتاڭباسى بار اقىندار - جانات اسكەربەك قىزى، وڭايگۇل تۇرجان، سەرىكزات دۇيسەنعازى، داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى بار.
ايتا كەتەيىك، اقىن سەرىكزات دۇيسەنعازى جەتەكشىلىك ەتەتىن ۋنيۆەرسيتەت قابىرعاسىنداعى «توپجارعان» اقىندار كلۋبى 2005 -جىلى قۇرىلعان. وسى ۋاقىت ارالىعىندا 100 دەن استام جاس اقىننىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتكەن ادەبي ورتانىڭ بۇگىندە 40 تان استام مۇشەسى بار.
اۆتور
قالياكبار ۇسەمحان ۇلى