وڭتۇستىك كورەيا قازاقستاننان 18 ميلليون باررەل مۇناي ساتىپ الۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىزدىق اياسىندا قازاقستاننان 18 ميلليون باررەل مۇنايدى بالاما باعىتتار ارقىلى ساتىپ الۋعا كەلىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى كورەيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ءارى اكىمشىلىك باسشىسى كان حۋن شيك مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وڭتۇستىك كورەيا قازاقستان، ومان، ساۋد ارابياسى جانە قاتارمەن 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 273 ميلليون باررەل مۇناي جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىم جاساعان.
اتالعان ماسەلە 8-ساۋىردە قازاقستانعا جاسالعان ساپار بارىسىندا تالقىلانعان.
«قازاقستانمەن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا 18 ميلليون باررەل مۇناي جەتكىزۋ جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى. سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى تىكەلەي ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جاڭا ارناسى قۇرىلدى»، - دەدى كان حۋن شيك.
سونداي-اق 2,1 ميلليون تونناعا دەيىن جەڭىل مۇناي ءونىمىن جەتكىزۋ كەلىسىمى قامتاماسىز ەتىلگەن.
ونىڭ سوزىنشە، ساتىپ الىناتىن مۇناي مەن جەڭىل مۇناي ءونىمى ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتپەيتىن بالاما باعىتتارمەن تاسىمالدانادى. بۇل ىشكى نارىقتى تۇراقتاندىرۋعا ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى دەپ كۇتىلۋدە.
وڭتۇستىك كورەيا وماننان شامامەن 5 ميلليون باررەل مۇناي جانە 1,6 ميلليون تونناعا دەيىن جەڭىل مۇناي ءونىمىن يمپورتتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. ال ساۋد ارابياسى 200 ميلليون باررەلگە دەيىن مۇناي جانە كەمىندە 500 مىڭ توننا جەڭىل مۇناي ءونىمى جەتكىزەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 7-ساۋىردە وڭتۇستىك كورەيا ورمۋز بۇعازىنداعى گەوساياسي احۋالدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى مۇناي جەتكىزۋدىڭ بالاما باعىتتارىن قاراستىرىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.
8-ساۋىردە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل ماسەلەنى كان حۋن شيكپەن تالقىلادى.
سول كۇنى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار كورەيالىق دەلەگاتسيامەن، ونىڭ ىشىندە ساۋدا، ونەركاسىپ جانە رەسۋرستار ءمينيسترى كيم چون كۆانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. تاراپتار ەنەرگەتيكا جانە ونەركاسىپ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.