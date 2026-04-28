وتاندىق كاسىپورىندار جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قانداي ەلەمەنتتەرىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 70-تەن استام كاسىپورىن IIoT تەحنولوگيالارىن قولدانىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ايتتى.
- ونەركاسىپتە جاساندى ينتەللەكت قازىردىڭ وزىندە ءونىم ساپاسىن باقىلاۋ مەن ءوندىرىستى ءتيىمدى ەتۋگە قولدانىلۋدا. ERG ،Astana Motors جانە KAZ Minerals سياقتى ءىرى كاسىپورىندار وندىرىستىك الاڭدا digital twins تەحنولوگياسىن ەنگىزىپ جاتىر. IIoT تەحنولوگيالارى قازىردىڭ وزىندە جەتپىستەن استام كاسىپورىندا قولدانىلۋدا، - دەدى ول.
ماسەلەن، ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، «Astana Motors» كومپانياسىندا دانەكەرلەۋ جۇمىستارىن اۆتوماتتى تۇردە باقىلايتىن جاساندى ينتەللەكت- تالداۋ جۇيەسى ەنگىزىلگەن.
- سونىمەن قاتار، وندىرىستىك پروتسەستەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە مودەلدەۋ جانە وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن، جاساندى ينتەللەكتپەن digital twins مودەلى قولدانىلادى. ناتيجەسىندە ءونىم اقاۋلارى ازايىپ، ءوندىرىس تيىمدىلىگى ارتادى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا ەكونوميكا سالالارىنا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ جايى تالقىلانىپ جاتىر.