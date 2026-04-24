ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:45, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    وسكەمەن-سەمەي تاسجولى جوندەلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار وسكەمەن - سەمەي اۆتوجولىنىڭ 147- 198 شاقىرىم ارالىعىندا ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.

    Фото: ҚазАвтоЖол

    جالپى ۇزىندىعى 51 شاقىرىمدى قامتيتىن جوبا اياسىندا جولدىڭ ءبىرقاتار ۋچاسكەسىندە جاڭارتۋ جۇمىستارى اتقارىلعان.

    - قازىرگى تاڭدا 43,4 شاقىرىمدا اسفالتبەتون جامىلعىسى جونىلىپ، 43 شاقىرىمعا ءىرى تۇيىرشىكتى اسفالتبەتون توسەلدى. جوندەۋ جۇمىستارى بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس جالعاسىپ جاتىر، - دەلىنگەن «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ حابارلاماسىندا.

    جول-قۇرىلىس جۇمىستارىنا 23 ارنايى تەحنيكا تارتىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا جول جامىلعىسىن جاڭارتۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    اتالعان جوبا وڭىردەگى كولىك قاتىناسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن قىتاي جول سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتاردى بىرلەسىپ ازىرلەمەك.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار