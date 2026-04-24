وسكەمەن-سەمەي تاسجولى جوندەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار وسكەمەن - سەمەي اۆتوجولىنىڭ 147- 198 شاقىرىم ارالىعىندا ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
جالپى ۇزىندىعى 51 شاقىرىمدى قامتيتىن جوبا اياسىندا جولدىڭ ءبىرقاتار ۋچاسكەسىندە جاڭارتۋ جۇمىستارى اتقارىلعان.
- قازىرگى تاڭدا 43,4 شاقىرىمدا اسفالتبەتون جامىلعىسى جونىلىپ، 43 شاقىرىمعا ءىرى تۇيىرشىكتى اسفالتبەتون توسەلدى. جوندەۋ جۇمىستارى بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس جالعاسىپ جاتىر، - دەلىنگەن «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ حابارلاماسىندا.
جول-قۇرىلىس جۇمىستارىنا 23 ارنايى تەحنيكا تارتىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا جول جامىلعىسىن جاڭارتۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
اتالعان جوبا وڭىردەگى كولىك قاتىناسىنىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن قىتاي جول سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتاردى بىرلەسىپ ازىرلەمەك.