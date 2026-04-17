    10:07, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    وسكەمەنگە قىس قايتا ورالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندە كوكتەمگى جىلى اۋا رايىنان كەيىن جاعداي كۇرت وزگەرىپ، قالانى قالىڭ قار باستى.

    зима снег
    Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

    قار ارالاس جاۋىن كەشە كۇندىز باستالعانىمەن، ءتۇن ىشىندە كوشەلەر مەن اۋلالاردى قالىڭدىعى 5 سانتيمەترگە دەيىن جەتكەن قار جاپتى. تاڭەرتەڭ كوكتايعاق پايدا بولىپ، جاعدايدى ودان ءارى قيىنداتتى. سونىڭ سالدارىنان جولداردا كەپتەلىستەر تۋىنداپ، جول-كولىك وقيعالارى كوبەيدى.

    جۇرگىزۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، اسىرەسە قالاداعى كەيبىر اۋدانداردا احۋال كۇردەلى.

    - جول وتە تايعاق، اسىرەسە جىبەك ماتالار كومبيناتى ىقشاماۋدانىندا. كولىكتەر باياۋ قوزعالىپ جاتىر. كوپشىلىگى جازعى دوڭگەلەككە اۋىسىپ ۇلگەرگەندىكتەن، كولىكتى باسقارۋ قيىن، - دەيدى ولار.

    зима снег
    Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، كۇن كۇرت قۇبىلۋى ءوڭىر ارقىلى وتكەن سيكلونعا بايلانىستى. وسىعان وراي، وبلىستا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    зима снег
    Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

    - 17- ساۋىردە وبلىس اۋماعىندا جاڭبىر ارالاس قار جاۋدى. جولداردا كوكتايعاق ساقتالادى، كەي اۋدانداردا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15- 20 مەترگە دەيىن جەتەدى. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى قولايسىز اۋا رايى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ، تۇرعىندارعا مۇمكىندىگىنشە ەلدى مەكەندەردەن تىس ساپارلاردى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنادى، - دەپ ەسكەرتتى قۇتقارۋشىلار.

    зима снег
    Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

    بۇعان دەيىن قاراعاندىنى دا ءساۋىر ايىنداعى قار باسقانى حابارلانعان.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
