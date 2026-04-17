وسكەمەنگە قىس قايتا ورالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندە كوكتەمگى جىلى اۋا رايىنان كەيىن جاعداي كۇرت وزگەرىپ، قالانى قالىڭ قار باستى.
قار ارالاس جاۋىن كەشە كۇندىز باستالعانىمەن، ءتۇن ىشىندە كوشەلەر مەن اۋلالاردى قالىڭدىعى 5 سانتيمەترگە دەيىن جەتكەن قار جاپتى. تاڭەرتەڭ كوكتايعاق پايدا بولىپ، جاعدايدى ودان ءارى قيىنداتتى. سونىڭ سالدارىنان جولداردا كەپتەلىستەر تۋىنداپ، جول-كولىك وقيعالارى كوبەيدى.
جۇرگىزۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، اسىرەسە قالاداعى كەيبىر اۋدانداردا احۋال كۇردەلى.
- جول وتە تايعاق، اسىرەسە جىبەك ماتالار كومبيناتى ىقشاماۋدانىندا. كولىكتەر باياۋ قوزعالىپ جاتىر. كوپشىلىگى جازعى دوڭگەلەككە اۋىسىپ ۇلگەرگەندىكتەن، كولىكتى باسقارۋ قيىن، - دەيدى ولار.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، كۇن كۇرت قۇبىلۋى ءوڭىر ارقىلى وتكەن سيكلونعا بايلانىستى. وسىعان وراي، وبلىستا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
- 17- ساۋىردە وبلىس اۋماعىندا جاڭبىر ارالاس قار جاۋدى. جولداردا كوكتايعاق ساقتالادى، كەي اۋدانداردا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15- 20 مەترگە دەيىن جەتەدى. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى قولايسىز اۋا رايى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ، تۇرعىندارعا مۇمكىندىگىنشە ەلدى مەكەندەردەن تىس ساپارلاردى كەيىنگە قالدىرۋدى ۇسىنادى، - دەپ ەسكەرتتى قۇتقارۋشىلار.
بۇعان دەيىن قاراعاندىنى دا ءساۋىر ايىنداعى قار باسقانى حابارلانعان.