ورتالىق ازياداعى مۇزدىقتار جىلدام ەرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كليماتتىڭ وزگەرۋى سالدارىنان قاردىڭ ەرۋى مەرزىمى ەرتەرەك باستالادى. بۇل تۋرالى ەلورداداعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە فريبۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى توماس ساكس ءمالىم ەتتى.
- قازىر مۇزدىقتاردىڭ ەرۋى قارقىنى تىم جىلدام ءجۇرىپ جاتىر. ماسەلەن، بۇرىندارى كليماتتىڭ الەمدەگى مۇزدىقتارعا اسەرى بىركەلكى ەدى، قازىر مۇزدىقتارداعى احۋال ءارتۇرلى بولا باستادى. سوندىقتان مۇزدىقتاردىڭ وزگەرۋىن ناقتى ءتۇسىنۋ ءۇشىن مونيتورينگ جەلىسىن كەڭەيتۋدى قاراستىرۋ كەرەك. جالپى، كەيىنگى بەس جىلدا مۇزدىقتاردا جاڭا پروتسەسس باستالدى. ماسەلەن، قىرعىزستاندا مۇزدىقتىڭ ەرۋى ماۋسىم ايىندا بايقالادى. الايدا بىلتىر قار از بولعانىن ەسكەرسەك، مۇزدىڭ ەرۋى ساۋىردە باستالىپ كەتتى. سوندىقتان 2025 -جىلى بارشا ورتالىق ازيادا مۇزدىقتاردىڭ ءبىرازى جويىلدى، - دەدى توماس ساكس.
ونىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا قار جامىلعىسى دا كەمي بەرەدى، ياعني جاڭبىر كوبەيىپ، قار ازايادى. سونىمەن قاتار قاردىڭ ەرۋى مەرزىمى ەرتەرەك باستالۋى مۇمكىن.
- بۇل تۇرعىدا 3-4 مىڭ مەتر بيىكتىكتەگى اۋدانداردى نازارعا العان ءجون، سەبەبى بۇل اۋماقتا نەگىزگى قار رەسۋرسى شوعىرلانىپ كەلەدى، - دەدى عالىم.
بۇعان دەيىن 2050 -جىلعا قاراي تاجىكستان مۇزدىقتارىنىڭ %20 ى جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، وڭىرلىك ەكولوگيالىق فورۋمدا تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون مۇزدىقتاردىڭ جىلدام ەرۋى سۋ تەڭگەرىمىن بۇزىپ، تابيعي اپاتتار قاۋپىن ارتتىراتىنىن ايتقان ەدى.